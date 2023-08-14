Проезд на двух перекрестках в Астане может быть затруднен из-за строительства LRT

Опоры ЛРТ в Астане. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане начали строить железобетонные конструкции эстакады и станции LRT. Для этого на двух перекрестках временно будут установлены строительные леса, сообщается в Instagram-аккаунте CTS.

В компании сообщили, что сейчас ведутся строительно-монтажные работы по устройству железобетонных конструкций эстакады и станций на всех участках линии LRT от аэропорта до нового ж/д вокзала по улицам Кабанбай батыра, Сыганак, Калдаякова и А82.

"В связи с этим на перекрестке проспекта Тауелсиздик и улицы Шамши Калдаякова, также на пересечении с улицами Сауран и Сыганак возводятся временные конструкции и ведутся работы по сборке строительных лесов. Данные мероприятия проводятся для устройства монолитных балок индивидуального типа", – отметили специалисты.

Они объяснили, что устройство таких балок по проекту предусмотрено там, где линия пересекает широкие проспекты.

"После завершения работ по заливке балки и ее набору прочности временные конструкции будут разобраны и движение автотранспорта на всю ширину проспекта восстановится", – заверили в CTS.

Планируемый срок окончания работ 30 ноября 2023 года.

При этом автовладельцев и жителей города попросили с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свои маршруты.

Кроме того, до 15 августа в столице введено частичное ограничение для движения автотранспорта от улицы Сыганак в районе моста через реку Есиль в сторону ЦКЗ "Казахстан" и Дома министерств.

Также напомним, что с сегодняшнего дня до 18 августа в городе частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Аль-Фараби от улицы Ж.Досмухамедулы до транспортной развязки по улице А.Пушкина.

А до 20 августа также частично перекрыт участок дороги по проспекту Кошкарбаева на участке от проспектов Момышулы до Тауелсиздик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032372-proezd-na-dvuh-perekrestkah-v-astane-mozhet-byt-zatrudnen-iz-za-stroitelstva-lrt/