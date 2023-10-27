Министр энергетики посоветовал казахстанцам не переводить авто на сжиженный газ

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев сегодня на брифинге в Астане рассказал, почему казахстанцам не следует переводить свои авто на сжиженный нефтяной газ, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев на примере октября указал на рост потребления газа в стране.

"В начале года планировали производство и поставку на внутренний рынок сжиженного нефтяного газа в объеме 124 тысячи тонн. Фактически по октябрю потребление составило 144 тысячи тонн, на 20 тысяч выше плана. Чтобы обеспечить поставки, пришлось провести сложные переговоры с компанией ТШО", – указал он.

По его словам, цена на сжиженный нефтяной газ является не рыночной, а убыточной, что снижает объемы производства.

"В Казахстане самая низкая цена, и эта ситуация долго не сохранится. Всем автолюбителям не рекомендуем переводить авто на сжиженный нефтяной газ, потому что цена гарантированно будет расти.

Министерство не допустит резких скачков цен, но, если возникнет дефицит экспорта, цена по автогазу будет соответствовать экспортным ценам", – заявил министр.

Где и когда в Казахстане наблюдался дефицит автогаза

Напомним, что в начале августа 2022 года жители Актобе пожаловались на нехватку газа для автомобилей. Тогда сообщалось, что возле местных АГЗС выстраиваются очереди из автомобилей, которые надеются получить топливо.

В ноябре с дефицитом автогаза столкнулись жители Атырау. А через несколько дней – в Уральске.

В начале декабря астанчане жаловались на то, что автогаз отпускают по талонам, а на заправках образовались очереди. Такая информация появилась в соцсетях и мессенджерах.

Через некоторое время стало известно, что с дефицитом автогаза столкнулись водители Тараза. А позже в городе вновь говорили о нехватке этого вида топлива.

В феврале этого года в Уральске снова возник дефицит сжиженного газа – водители пожаловались на километровые очереди на АЗС.

Также в начале июня 2023 года на дефицит автогаза вновь жаловались водители из Актобе. Тогда топливо также сначала отпускали по талонам, а потом его и вовсе перестали продавать даже на крупных АЗС.

При этом уже через два месяца об аналогичной ситуации говорили уже в разрезе всего региона.

Цены на сжиженный газ в Казахстане

Однако отметим, что в начале апреля стало известно, что цену на автомобильный газ планируют увеличить в Алматы, а также в Алматинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Согласно проекту приказа, цены на автогаз планировалось повысить:

в Алматы – с 65 до 75 тенге;

в Алматинской области – с 70-75 до 75-80 тенге;

в Абайской области – с 60-65 до 65-70 тенге;

в ВКО – с 60-65 до 70-75 тенге;

в СКО – 70-75 до 75-80 тенге.

В конце апреля приказ вступил в силу.

Как объясняли авторы поправок, повышение предельных розничных цен на автогаз связано с возросшими расходами на транспортные услуги, увеличением тарифов на расходы по содержанию и обслуживанию автомобильных газозаправочных станций и газонакопительных пунктов, фонда заработной платы, услуг сторонних организаций и тарифов на перевозку грузов по магистральным железным дорогам.

Эксперты заявили, что сохранение прежних цен при текущем подорожании побочных услуг вызвало бы дефицит сжиженного нефтяного газа в стране.