"В худшую сторону идем": водители в Уральске не могут заправить авто на газу (видео)

В Уральске автолюбители не могут найти, где заправить авто на газу - в городе снова возник дефицит автогаза. Чиновники объясняют это остановкой АНПЗ, сообщает телеканал "Астана".

На некоторых заправках, по данным телеканала, топливо отпускают только по талонам. Водители говорят, что часами простаивают в очередях. Автолюбители даже создали группу в мессенджере, чтобы сообщать друг другу, если газ появится.

"Конечно, это некомфортно, сколько стоим. Там очередь проехал, 20-30 машин стоят. Сюда приехал - здесь очередь, так и скачу по городу. Нет нигде, проблема это. На бензине ездить дороговато выходит",

"За счет газа мы зарабатываем, хоть немножко, но есть какой-то заработок. А за счет бензина, знаете, мы в худшую сторону идем. Пожалуйста, насчет газа определитесь, почему его не хватает?" - поделились водители.

Чиновники говорят: на время ремонта на Атырауском нефтеперерабывающем заводе автогаз в регион возили из Актобе. На октябрь договорились поставить более трех тысяч тонн топлива, но цистерны вовремя не прибыли. Это произошло из-за отсутствия тепловозной тяги.

Однако, как уверяют чиновники, уже с середины этой недели начнется отгрузка с АНПЗ. В добавок к этому все-таки подвезут опоздавшие 500 тонн газа из Актобе.

"Из-за остановки Атырауского нефтеперерабатывающего завода сжиженный нефтяной газ план поставки газа был поставлен с Актюбинского завода по переработке нефти и газа, также с Актобе весь объем для сжиженного нефтяного газа, была определена доставка ж/д путями.

Да, были у нас моменты опоздания, так как было отсутствие вагонных порожней и отстоя для слива 3 дня", - заявил замглавы управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Миржан Нуртазиев.