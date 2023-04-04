Повысить цену на автогаз планируют в Алматы и нескольких областях

Автозаправка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Увеличить цену на автомобильный газ планируют в Алматы, а также еще в четырех областях Казахстана. Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА".

Предельную цену на сжиженный нефтяной газ (СНГ) планируют повысить в Алматы, Алматинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Согласно проекту приказа, цены на автогаз планируют повысить:

в Алматы – с 65 до 75 тенге;

в Алматинской области – с 70-75 до 75-80 тенге;

в Абайской области – с 60-65 до 65-70 тенге;

в ВКО – с 60-65 до 70-75 тенге;

в СКО – 70-75 до 75-80 тенге.

Документ представлен на публичное обсуждение до 17 апреля.

"С учетом обращений Казахстанской топливной ассоциации и субъектов рынка о необходимости повышения предельных цен при реализации СНГ в ряде областей (в пределах от 5 до 10 тенге) в связи с возросшими расходами на транспортные услуги (транспортно-экспедиторские услуги, услуги по подаче и уборке вагонов), увеличением тарифов на расходы по содержанию и обслуживанию автомобильных газозаправочных станций и газонакопительных пунктов, фонда заработной платы, услуг сторонних организаций, тарифов на перевозку грузов по магистральным железным дорогам "КТЖ-Грузовые перевозки" при сохранении установленных цен на СНГ на прежнем уровне, возникают риски ограничения реализации СНГ и его дефицита", – говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что в остальных регионах Казахстана изменение предельных цен на розничную реализацию СНГ не планируется.

Где и когда в Казахстане наблюдался дефицит автогаза

В начале августа 2022 года жители Актобе пожаловались на нехватку газа для автомобилей. Тогда сообщалось, что возле местных АГЗС выстраиваются очереди из автомобилей, которые надеются получить топливо.

В ноябре с дефицитом автогаза столкнулись жители Атырау. А через несколько дней – в Уральске.

В начале декабря астанчане пожаловались на то, что автогаз отпускают по талонам, а на заправках образовались очереди. Такая информация появилась в соцсетях и мессенджерах.

Позже стало известно, что с дефицитом автогаза столкнулись водители Тараза.

В феврале этого года в Уральске снова возник дефицит сжиженного газа – водители пожаловались на километровые очереди на АЗС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015316-povysit-tsenu-na-avtogaz-planiruyut-v-almaty-i-neskolkih-oblastyah/