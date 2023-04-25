Приказ о повышении цен на автогаз вступил в силу в Казахстане

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В Казахстане принято решение повысить предельные цены на автомобильный газ в некоторых областях страны. О том, какие ценники были утверждены правительством, узнали журналисты NUR.KZ.

Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане планируют повысить предельные цены на сжиженный нефтяной газ. Повышение должно было коснуться сразу нескольких регионов страны.

Теперь же поправки в приказ "О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан" вступили в силу, а их действие продлится до 31 декабря 2023 года.

Документ с приказом опубликован на портале "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде".

Согласно вступившим в силу поправкам, стоимость 1 литра автогаза увеличится в следующих регионах:

Алматы – с 65 до 75 тенге ;

; Алматинская область – с 70-75 до 75-80 тенге ;

; Абайская область – с 60-65 до 65-70 тенге;

Восточно-Казахстанская область – с 60-65 до 70-75 тенге ;

60-65 до ; Северо-Казахстанская область – с 70-75 до 75-80 тенге;

В остальных регионах цены на автомобильный газ останутся без изменений.

Как объясняют авторы поправок, повышение предельных розничных цен на автогаз связано с возросшими расходами на транспортные услуги, увеличением тарифов на расходы по содержанию и обслуживанию автомобильных газозаправочных станций и газонакопительных пунктов, фонда заработной платы, услуг сторонних организаций и тарифов на перевозку грузов по магистральным железным дорогам.

Авторы считают, что сохранение прежних цен при текущем подорожании побочных услуг может вызвать дефицит сжиженного нефтяного газа в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2018106-prikaz-o-povyshenii-tsen-na-avtogaz-vstupil-v-silu-v-kazahstane/