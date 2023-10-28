Жители многоэтажек в Экибастузе пожаловались на холод в квартирах

В Экибастузе жители 20 многоэтажек пожаловались на холод в квартирах. Аким Павлодарской области Асаин Байханов побывал в этих домах, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте акимата Павлодарской области, накануне глава региона Асаин Байханов проверил ход запуска отопительного сезона в Экибастузе.

По данным акимата, на Экибастузской ТЭЦ в работе находятся 4 из 10 котлоагрегатов, в резерве – 2. Ремонт оставшихся 4 котлов ведется по графику. Однако в 20 многоэтажках из 690 отсутствует циркуляция в общедомовой системе теплоснабжения, поэтому жильцы жалуются на холод в квартирах.

"На сегодня теплоснабжение запущено на всех многоэтажных жилых домах и домах частного сектора. Из 690 МЖД жалобы по теплу имеются в 20 МЖД, где при соответствующих параметрах температуры не обеспечивается рабочее давление и как следствие отсутствует циркуляция в общедомовой системе теплоснабжения", – говорится в сообщении акимата.

Асаин Байханов побывал в этих домах, проверил подаваемые параметры и встретился с жителями.

"По итогам выезда глава региона поручил специалистам точечно отработать вопросы по каждому проблемному дому, разобраться в причинах недогрева и провести необходимые работы для улучшения теплоснабжения данных домов", – сообщили власти.

Кроме того, как сообщили в акимате, на сегодняшний день продолжается строительство новой дополнительной тепломагистрали ТМ-7/1, которая позволит устранить разбалансировку системы теплоснабжения города и улучшит гидравлические параметры нескольких микрорайонов.

Также ведется строительство новой резервной магистрали технической воды с насосной второго подъема до ТЭЦ Экибастуза. Из 12 км техводовода уже уложены и смонтированы около 7 км. Завершить строительство планируется до конца года.

"Прохождение отопительного сезона в городе горняков находится на особом контроле главы региона", – говорится в сообщении акимата региона.

Напомним, в конце сентября этого года в Экибастузе при гидравлических испытаниях прорвало трубы – горячая вода затопила несколько дворов в частном секторе.

После этой ситуации в Минэнерго высказались о том, возможен ли срыв отопительного сезона в Экибастузе.

"По заверениям моих коллег, энергетиков, эти города должны быть запущены вовремя. Честно говоря, я не энергетик. Я знаю, что мои коллеги с блока энергетики делают все, чтобы обеспечить людей теплом", – заявил тогда вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов.

ЧП на ТЭЦ в Экибастузе в прошлом году

Напомним, что в конце ноября 2022 года на Экибастузкой ТЭЦ произошла крупная авария из-за которой большая часть города осталась без тепла на несколько дней.

27 ноября, стало известно об аварийном отключении на Экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Во вторник, 29 ноября, в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. В среду Экибастуз посетил и сам глава казахстанского правительства.

1 декабря в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ, а также озвучил предварительную причину ЧП.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

Несмотря на то, что авария была устранена, в городе регулярно сообщалось об отключениях отопления.

Так, 17 декабря аким города Аян Бейсекин сообщил, что жители все еще продолжают жаловаться на недостаточно комфортную температуру в квартирах.

Перед Новым годом несколько раз появлялись сообщения о том, что в Экибастузе из-за повреждений на теплосетях временно будет отключена подача тепла в ряде зданий.

Повреждения продолжали устранять и в начале января, при этом отключая подачу тепла в жилые дома и офисные здания.

Ночью 7 января на экибастузкой станции произошла внештатная ситуация: в работе осталось три котлоагрегата из шести, температура подачи тепла на город была снижена до 47 градусов.

В начале февраля стало известно, что в Экибастузе после ЧП на ТЭЦ проведут масштабный ремонт городской системы теплоснабжения.

Во время рабочей поездки в Экибастуз в середине февраля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр жестко раскритиковал работу гендиректора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина и потребовал от акционеров компании снять его с должности.

Однако 18 февраля, в Экибастузе вновь произошла внештатная ситуация на трубопроводе.