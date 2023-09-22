"Отопительного сезона еще нет, а мы уже в стрессе": в Экибастузе вновь прорвало трубы (видео)

В Экибастузе при гидравлических испытаниях прорвало трубы - горячая вода затопила несколько дворов в частном секторе. В акимате прокомментировали ситуацию, передает сайт телеканала КТК.

"Мы здесь вариться будем. Так же прорвет кипяток, просто мы здесь сваримся, и все. Это все уберется, мне просто жалко стройматериал там", - так отреагировали горожане на прорыв.

"Если бы в огороде кто-то был, это были бы смерти. Я не знаю, хоть кто что говорит, это были бы смерти. Летели огромные булыжники, это было что-то страшное. У нас еще нет отопительного сезона, а мы уже вот такие стрессы переживаем, наше имущество испорчено, огород, урожай, все испорчено полностью", - возмущена Наталья Ситикова.

Прорыв произошел вчера вечером. Местные жители до сих пор разбираются с последствиями.

Горожане считают, что в произошедшем виноваты чиновники, потому что за рабочими, прокладывающими трубы, никто не следит. Экибасутзцы уже мало верят, что предстоящий отопительный сезон начнется в срок и пройдет без ЧП, как в прошлом году.

В акимате же настроены оптимистично. Здесь заявили, что уже отремонтировали три котла на ТЭЦ - их, по словам чиновников, должно хватить для обогрева всего города в отопительный сезон.

"К 30 сентября у нас будет система теплоснабжения готова к запуску, с 1 октября мы планируем начать отопительный сезон. Мы ориентируемся на данные "Казгидромета", изначально планы строили таким образом.

Кроме того, хочу сказать по станции, на сегодняшний день уже готовы три котла, до начала отопительного сезона у нас будут еще три котла готовы. Рисков на сегодняшний день по прохождению отопительного сезона мы не видим", - заявил аким Экибастуза Аян Бейсекин.

Источник: КТК

ЧП в Экибастузе

Напомним, в конце ноября прошлого года жители Экибастуза остались без тепла из-за серьезной аварии на ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

Тогда некоторые эксперты заявляли, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

После аварии в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли тогда еще министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. На следующий день Экибастуз посетил и сам глава казахстанского правительства.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр также приехал в город во время режима ЧС и ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ. Он озвучил предварительную причину ЧП.

"По предварительным итогам расследования, причиной повреждения тепловых сетей являются ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному разовому резкому повышению давления в сети, что привело к многочисленным порывам на тепловых сетях", – заявил он.

Режим ЧС в городе был отменен лишь 8 декабря, на следующий день после того, как дома подключили к теплу. С 19 декабря все детсады и большая часть школ города вернулись к работе.