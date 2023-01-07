Внештатная ситуация произошла на Экибастузкой ТЭЦ (видео)

Экибастуз. Иллюстративное фото: instagram.com/ekibastuz_akimdigi

Представители TOO "Экибастузтеплоэнерго" сообщили, что ночью на ТЭЦ в Экибастузе произошла внештатная ситуация. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте организации.

Ночью 7 января на экибастузкой станции произошла внештатная ситуация.

"В работе осталось три котлоагрегата. Поочередно, действием защиты были остановлены три работающих котла. Оперативными действиями ремонтного и технологического персонала были произведены ремонты, и два котлоагрегата к утру были запущены", – сообщил и.о. гендиректора АО "Павлодарэнерго" Владимир Лесин.

По его словам, сейчас в работе находятся пять котлоагрегатов. Температура на город была снижена до 47 градусов – постепенно идет подъем температуры.

Отмечается, что ситуация находится под контролем и стабилизируется.

"К концу суток ожидаем выход еще одного котлоагрегата из ремонта", – добавил он.

При этом подчеркивается, что за период недогрева всем жителям будет произведен перерасчет за потребленную тепловую энергию.

Что произошло в Экибастузе?

Напомним, что в конце ноября на Экибастузкой ТЭЦ произошла крупная авария из-за которой большая часть города осталась без тепла на несколько дней.

27 ноября, стало известно об аварийном отключении на Экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Во вторник, 29 ноября, в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. В среду Экибастуз посетил и сам глава казахстанского правительства.

1 декабря в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ, а также озвучил предварительную причину ЧП.

"По предварительной информации, что касается причин данной крупнейшей аварии, то, по предварительным итогам проводимого расследования Комитетом госэнергонадзора, причиной повреждения тепловых сетей являются ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному разовому резкому повышению давления в сети, что привело к многочисленным порывам на тепловых сетях", – заявил он.

Позже председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге прокомментировал вопрос о том, будут ли выставляться счета жителям Экибастуза, оставшимся без тепла из-за аварии на ТЭЦ.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2004495-vneshtatnaya-situatsiya-proizoshla-na-ekibastuzkoy-tets-video/