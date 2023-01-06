Часть домов в Экибастузе временно отключат от отопления

Батарея. Иллюстративное фото: pexels.com

В Экибастузе в пятницу, 6 января, временно отключат от теплоснабжения часть жилых домов - это необходимо для устранения повреждения на теплосетях.

Как пишет Pavlodarnews со ссылкой на ТОО "Экибастузтеплоэнерго", 6 января с 9:00 до 17:00 будет произведено отключение участка тепловой магистрали №14 для устранения повреждения.

В компании добавили, что теплоснабжение будет отсутствовать в 25 многоэтажных и 149 частных жилых домах, также под отключение попадают 10 юридических лиц.

Кроме того, сегодня с 9:00 до 15:00 будет произведено отключение внутриквартальной тепловой сети для устранения повреждения. В связи с этим без теплоснабжения временно останется еще часть жилых домов.

Подчеркивается, что время подключения указано ориентировочно.

Напомним, 27 ноября, стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС. При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно. Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004328-chast-domov-v-ekibastuze-vremenno-otklyuchat-ot-otopleniya/