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Сколько станций и поездов предусмотрено в "Астана LRT", рассказали в CTS

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Нұр-Сұлтандағы LRT
Бетонные опоры ЛРТ. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По проекту "Астана LRT" предусмотрено 18 станций и 19 поездов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО City Transportation Systems.

"Всего по проекту предусмотрено 18 станций. Необходимое количество подвижного состава по проекту составляет 19 единиц, из них в первом пусковом комплексе – 5 единиц", – сообщили в пресс-службе CTS.

Как отметили в компании, маршрут будет располагаться по следующим адресам:

  • аэропорт;
  • улица Арнасай, поселок Пригородный;
  • дачное общество "Авиатор";
  • улица Мангилик Ел – проспект Кабанбай батыра;
  • кольцевая развязка "Астана Жұлдызы";
  • улица Хусейн Бен Талал;
  • Назарбаев университет;
  • улица Улы дала;
  • ледовый дворец "Алау";
  • улица Керей, Жанибек хандар
  • улица Сыганак;
  • ТРЦ "Абу Даби Плаза";
  • Дом министерств;
  • улица Тауелсиздик (Национальный музей);
  • улица Сагадат Нурмаганбетов;
  • улица Темирбек Жургенов;
  • дачное общество "Щебсклад";
  • новый ж/д вокзал "Нурлы Жол".

"Уточненный график курирования поездов будет после ввода в эксплуатацию во время тестового режима", – добавили в CTS.

Строительство LRT в Астане

Напомним, что первые опоры легкорельсового транспорта появились в Астане еще в 2017 году, однако завершить его не удалось.

Правоохранители начали расследование по хищениям в ходе строительства LRT, которое было завершено в 2020 году. После этого начался судебный процесс.

В январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект LRT уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре экс-аким Астаны Алтай Кульгинов сообщил о планах по завершению строительства объекта. По его словам, по предварительным расчетам, ежегодно будет необходимо 4 млрд тенге на обслуживание LRT. Позже в Минфине рассказали, за чей счет его достроят.

В октябре премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что на продолжение строительства LRT в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

Позже новый аким города Женис Касымбек пообещал, что проект завершат в течение двух-трех лет, однако добавил, что многое при строительстве зависит от финансирования.

В январе текущего года Токаев поднял вопрос строительства LRT – он заявил, что другой альтернативы, кроме как доделать этот проект, нет.

В феврале аким столицы заявил, что строительство LRT будет завершено до конца следующего года. Позже в МИИР рассказали, когда акимат Астаны получит деньги на строительство LRT.

В начале марта в столичном акимате также заявили, что астанчане смогут пользоваться LRT во втором полугодии 2025 года при непрерывном финансировании.

В мае стало известно, что еще одно дело по хищению 257 млн долларов в "Астана LRT" пока не дошло до суда – на данный момент оно находится на стадии досудебного расследования.

В конце июня аким Астаны Женис Касымбек высказался о строительстве легкорельсового транспорта в столице. В целом, по словам акима, в этом году было выделено 50 млрд тенге на продолжение строительства LRT.

А в начале июля столичный аким заявил, что на завершение LRT в Астане могут потребоваться сотни миллиардов тенге.

Между тем глава государства на совещании по вопросам развития столицы поручил ускорить завершение реализации проекта LRT.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030188-skolko-stantsiy-i-poezdov-predusmotreno-v-astana-lrt-rasskazali-v-cts/

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