Сколько станций и поездов предусмотрено в "Астана LRT", рассказали в CTS
Опубликовано:
По проекту "Астана LRT" предусмотрено 18 станций и 19 поездов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО City Transportation Systems.
"Всего по проекту предусмотрено 18 станций. Необходимое количество подвижного состава по проекту составляет 19 единиц, из них в первом пусковом комплексе – 5 единиц", – сообщили в пресс-службе CTS.
Как отметили в компании, маршрут будет располагаться по следующим адресам:
- аэропорт;
- улица Арнасай, поселок Пригородный;
- дачное общество "Авиатор";
- улица Мангилик Ел – проспект Кабанбай батыра;
- кольцевая развязка "Астана Жұлдызы";
- улица Хусейн Бен Талал;
- Назарбаев университет;
- улица Улы дала;
- ледовый дворец "Алау";
- улица Керей, Жанибек хандар
- улица Сыганак;
- ТРЦ "Абу Даби Плаза";
- Дом министерств;
- улица Тауелсиздик (Национальный музей);
- улица Сагадат Нурмаганбетов;
- улица Темирбек Жургенов;
- дачное общество "Щебсклад";
- новый ж/д вокзал "Нурлы Жол".
"Уточненный график курирования поездов будет после ввода в эксплуатацию во время тестового режима", – добавили в CTS.
Строительство LRT в Астане
Напомним, что первые опоры легкорельсового транспорта появились в Астане еще в 2017 году, однако завершить его не удалось.
Правоохранители начали расследование по хищениям в ходе строительства LRT, которое было завершено в 2020 году. После этого начался судебный процесс.
В январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект LRT уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.
В сентябре экс-аким Астаны Алтай Кульгинов сообщил о планах по завершению строительства объекта. По его словам, по предварительным расчетам, ежегодно будет необходимо 4 млрд тенге на обслуживание LRT. Позже в Минфине рассказали, за чей счет его достроят.
В октябре премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что на продолжение строительства LRT в Астане выделили еще 20 млрд тенге.
Позже новый аким города Женис Касымбек пообещал, что проект завершат в течение двух-трех лет, однако добавил, что многое при строительстве зависит от финансирования.
В январе текущего года Токаев поднял вопрос строительства LRT – он заявил, что другой альтернативы, кроме как доделать этот проект, нет.
В феврале аким столицы заявил, что строительство LRT будет завершено до конца следующего года. Позже в МИИР рассказали, когда акимат Астаны получит деньги на строительство LRT.
В начале марта в столичном акимате также заявили, что астанчане смогут пользоваться LRT во втором полугодии 2025 года при непрерывном финансировании.
В мае стало известно, что еще одно дело по хищению 257 млн долларов в "Астана LRT" пока не дошло до суда – на данный момент оно находится на стадии досудебного расследования.
В конце июня аким Астаны Женис Касымбек высказался о строительстве легкорельсового транспорта в столице. В целом, по словам акима, в этом году было выделено 50 млрд тенге на продолжение строительства LRT.
А в начале июля столичный аким заявил, что на завершение LRT в Астане могут потребоваться сотни миллиардов тенге.
Между тем глава государства на совещании по вопросам развития столицы поручил ускорить завершение реализации проекта LRT.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030188-skolko-stantsiy-i-poezdov-predusmotreno-v-astana-lrt-rasskazali-v-cts/