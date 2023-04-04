Смаилов сделал заявление по ценам на топливо

Алихан Смаилов. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Алихан Смаилов, выступая перед журналистами, заявил, что повышение предельных цен на бензин и дизель – вынужденная мера, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как вы знаете, Минэнерго вчера опубликовало проект решения об изменении цен на бензин и дизельное топливо. Это непростое решение, но мы вынуждены такое решение принимать. Если сейчас этого не сделать, то уже в ближайшее время мы столкнемся с нехваткой топлива", – подчеркнул Смаилов.

Он отметил, что в Казахстане очень высокий уровень потребления ГСМ – в год на душу населения потребляется 370 литров топлива.

По его словам, в России эта цифра составляет 225 литров, в Кыргызстане – 98 литров, а в Узбекистане – 44 литра.

При этом уровень потребления в основных секторах экономики Казахстана сильно не изменился.

"Это связано с ростом объемов вывоза ГСМ в соседние страны транзитным транспортом и в виде "серого" экспорта. При том, что реальное потребление в основных отраслях экономики республики практически не изменилось", – объяснил премьер-министр.

Тем не менее Алихан Смаилов заверил, что государство принимает все меры для увеличения производства ГСМ. Он подчеркнул, что в прошлом году в Казахстане был произведен рекордный объем дизельного топлива – 5,2 млн тонн. При этом в целом за последние 5 лет производство бензина выросло на 70%, а дизтоплива – на 33%.

Как заявил премьер, НПЗ Казахстана работают на пределе своих мощностей, однако страна постоянно сталкивается с рисками нехватки ГСМ. Он повторил, что основным фактором вывоза и дефицита являются низкие цены на ГСМ в Казахстане, так как в России дизель стоит дороже на 45%, в Кыргызстане – на 64%, в Узбекистане – в 2 раза.

"Если не сокращать диспаритет цен с уровнем цен соседних стран, то мы столкнемся с дефицитом того же дизтоплива в объеме 850 тыс. тонн по текущему году.

Получается, что наше дешевое топливо работает не на наши национальные интересы, а работает на экономики соседних стран. Поэтому для стабилизации ситуации на рынке ГСМ мы должны сократить разницу в ценах с соседними странами. Это позволит уменьшить отток нефтепродуктов из страны и обеспечить потребности рынка. Иного пути у нас нет", – отметил Смаилов.

Предельные цены на бензин и дизтопливо в Казахстане

Напомним, что вчера Болат Акчулаков заявил, что в стране планируется поднять предельные розничные цены на бензин АИ-92, АИ-93 и дизель.

По словам министра, цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93 планируется повысить со 182-187 тенге до 205 тенге за литр. Подорожание составит 11%. При этом цена на дизель поднимется до 295 тенге за литр.

Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230 до 260 тенге – в среднем, рост 20%", – объяснял он.

Кроме того, в конце марта стало известно о том, что Министерство энергетики планирует установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо в Казахстане. Согласно документу, опубликованному ведомством:

бензин марки АИ-80 будет стоить 93 161 тенге за тонну;

бензин марки АИ-92 и АИ-93 – 193 649 тенге за тонну;

дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 236 156 тенге за тонну.

При этом еще летом прошлого года министр энергетики высказывался о том, что в некоторых регионах Казахстана возникает дефицит дизтоплива из-за того, что дизель несанкционированно вывозят за границу.

"Ценовой диспаритет по отношению к нам – это 230-260 тенге в Казахстане, а в соседних странах больше 400 тенге – 420-450 тенге за литр. К примеру, в Армении цена – более 700 тенге за литр", – говорил он.

Тем не менее зимнее дизельное топливо в среднем по Казахстану в феврале 2023 года стоило 631 тенге за литр. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года оно подорожало почти в два раза (на 82%).

Летнее дизельное топливо по итогам прошлого месяца стоило в среднем 241 тенге за литр. За год оно подорожало лишь на 2,6%, с 235 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015331-smailov-sdelal-zayavlenie-po-tsenam-na-toplivo/