Дифференцированные тарифы на газ хотят ввести в Казахстане

Газовая труба. Иллюстративное фото: wenbin / Getty Images

И.о. главы Миннацэкономики на заседании кабмина рассказал о планах по введению дифференцированного тарифа на газ для крупных предприятий и населения, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Куантыров напомнил о поручении президента принять меры для повышения энергоэффективности и рационального потребления товарного газа.

"Для решения поставленных задач предлагаются следующие меры: введение дифференцированных тарифов для крупных коммерческих предприятий, а также введение дифференцированных тарифов по объему потребления для населения и сокращение региональной разницы оптовых цен", – отметил он.

Данные меры, по его словам, позволят повысить культуру экономного использования газа, снизить дефицит объема внутреннего потребления и установить социально-справедливую стоимость газа.

Также, как отметил Куантыров, в рамках реформирования тарифной политики по принципу "Тариф в обмен на инвестиции" начата работа, направленная на снижение износа сетей в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, что позволит снизить количество аварий, отключений и повысить качество данных услуг.

"Для достижения указанных показателей потребуется проведение ремонта более 146 тыс. км инженерных сетей. На сегодня сформированы правовые основания для изменения тарифов и увеличения действующих инвестиционных программ. В связи с этим ожидается предоставление заявок с подтверждающими документами от субъектов естественных монополий, проработанных с отраслевыми госорганами и акиматами на местах", – резюмировал Алибек Куантыров.

Напомним, что на прошлой неделе, выступая на открытии первой сессии парламента РК восьмого созыва, президент Казахстана указал на необходимость введения дифференцированных тарифов на товарный газ по примеру зарубежных стран.

"Важно повышать эффективность использования имеющегося сырья, надо учиться жить в условиях жесткой экономии как в быту, так и на уровне государства. Это мировая практика, которая усилилась в современной сложной геополитической ситуации.

Бесконтрольное и нерачительное использование дешевого газа как в производстве, так и в быту, должно уйти в прошлое. Правительству следует разработать План энергоэффективности и рационального потребления товарного газа", – подчеркнул тогда Касым-Жомарт Токаев.

Ситуация с газом в Казахстане

Еще в конце февраля замглавы АО "НК "QazaqGaz" по маркетингу Арман Касенов заявил, что на юге и западе Казахстана, несмотря на короткую зиму, наблюдается перерасход газа. Для решения этой проблемы предлагалось внедрить социальный минимум потребления газа.

При этом он отметил, что Казахстан достиг максимального пика потребления газа и объяснил, может ли в стране возникнуть дефицит этого вида топлива.

По словам Касенова, в сутки в стране потребляется 100 млн кубометров газа. В годовом исчислении это более 35 млрд кубов газа.

"Республика потребляет 18 млрд (кубических метров – прим. ред.) товарного газа на приготовление пищи, выработку тепла и электроэнергии, газоснабжение МСБ. Нам пришлось удовлетворять пиковое значение за счет отбора газа с газопровода "Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай", – заявил спикер.

О том, что в Казахстане с каждым годом растет потребление газа говорил и глава Минэнерго Болат Акчулаков. Он отмечал, что для удовлетворения потребности населения к 2030 году государство планирует довести производство товарного газа до 30 млрд кубических метров.

Тем не менее еще в октябре прошлого года мы писали о том, что газ в Казахстане оказался дешевле, чем во многих странах Европы, в том числе и России.

Отмечалось, что газ для казахстанцев обходится всего в 4,1 рубля за кубометр или в 58,5 доллара за 1 000 кубометров. Это лучший показатель среди 32 европейских стран.

Предельные цены на бензин и дизтопливо в Казахстане

Также напомним, что вчера Болат Акчулаков заявил, что в стране планируется поднять предельные розничные цены на бензин АИ-92, АИ-93 и дизель.

По словам министра, цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93 планируется повысить со 182-187 тенге до 205 тенге за литр. Подорожание составит 11%.

При этом цена на дизель поднимется до 295 тенге за литр.

"Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230 до 260 тенге – в среднем, рост 20%", – объяснял он.

Кроме того, в конце марта стало известно о том, что Министерство энергетики планирует установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо в Казахстане.

Согласно документу, опубликованному ведомством:

бензин марки АИ-80 будет стоить 93 161 тенге за тонну;

бензин марки АИ-92 и АИ-93 – 193 649 тенге за тонну;

дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 236 156 тенге за тонну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015310-differentsirovannye-tarify-na-gaz-hotyat-vvesti-v-kazahstane/