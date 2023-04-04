Смаилов: Рост цен на ГСМ повлияет на инфляцию в стране

АЗС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава кабмина в кулуарах правительства прокомментировал вопрос о том, повлияет ли рост цен на ГСМ на инфляционные процессы в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"Рост цен на ГСМ окажет определенное влияние на инфляционные процессы в стране", – заявил Алихан Смаилов.

Также глава правительства высказался о прямом влиянии роста цен на ГСМ на общий уровень инфляции.

"Если посмотреть на прямое его влияние, то, учитывая долю потребительской корзины дизтоплива в размере 0,4 и бензина АИ-92 – порядка 2% (это в среднем на душу населения), то прямое влияние на общий уровень инфляции составит порядка 0,35. Это прямое влияние", – пояснил премьер-министр.

Будет, по его словам, еще и опосредованное влияние, учитывая, что дизтопливо и бензин входят в структуру затрат наших производителей.

"Будет определенный мультипликативный эффект, но, как вы правильно заметили, глава государства ставит перед нами задачу по снижению уровня инфляции к концу года в два раза. Поэтому правительство принимает системные и оперативные меры по сдерживанию инфляционных процессов", – заверил он.

При этом глава кабмина отметил, что по итогам марта происходит заметное замедление темпов инфляции. Так, если в феврале годовая инфляция составляла 21,3%, то в марте – уже 18,1%.

По его словам, эта тенденция будет дальше продолжаться.

"Будем дальше активно реализовывать наш комплекс мер, направленный на сдерживание инфляционных процессов", – резюмировал глава кабмина.

Сегодня глава правительства, выступая перед журналистами, сообщил, что повышение предельных цен на бензин и дизель – вынужденная мера. По словам Смаилова, если не сделать это сейчас, то уже в ближайшее время страна столкнется с нехваткой топлива.

А вчера Министерство энергетики опубликовало проект решения об изменении цен на бензин и дизельное топливо.

Как правительство регулирует ситуацию с ГСМ

В начале июля прошлого года в Казахстане был введен запрет на вывоз бензина и дизельного топлива автотранспортом сроком на шесть месяцев. В декабре стало известно, что данный запрет собираются продлить.

В январе этого года Минэнерго, Минфин, МВД и КНБ Казахстана подписали приказ, согласно которому запрет на вывоз из страны бензина и дизтоплива был продлен еще на полгода.

До этого в начале января премьер-министр Алихан Смаилов поручил усилить контроль за ГСМ для снижения "вымывания" топлива из Казахстана.

Помимо этого в регионах страны были установлены предельные цены на бензин.

Также мы писали, что за 2022 год горюче-смазочные материалы успели подорожать на 2,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015335-smailov-rost-tsen-na-gsm-povliyaet-na-inflyatsionnye-protsessy-v-strane/