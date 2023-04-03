Предельные цены на бензин АИ-92, АИ-93 и дизель планируют повысить в Казахстане

Бензин. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минэнерго на брифинге в СЦК заявил, что сегодня будет опубликован проект приказа о повышении предельных розничных цен на бензин АИ-92, АИ-93 и дизель в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"В целях стабилизации внутреннего рынка ГСМ необходимо снизить ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами. Поэтому мы должны пойти на сложный, но в то же время нужный шаг – повысить предельные розничные цены, в частности:

на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (тенге – прим. ред.) в зависимости от региона до 205 тенге за литр – рост 11%;

цена на дизель составит 295 тенге за литр, сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230 до 260 тенге – в среднем, рост 20%.

Соответствующий проект приказа будет опубликован сегодня", – заявил Болат Акчулаков.

Он пояснил, что с текущими ценами на ГСМ (горюче-смазочные материалы) сколько бы Казахстан не увеличивал производство, его всегда будет не хватать, потому что из-за привлекательной стоимости топливо "перетекает" в другие страны.

"В этом году диспаритет цен сохраняется. Как итог, в марте текущего года мы видим рост потребления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%.

В такой ситуации казахстанский дизель будет однозначно "утекать" в другие страны в еще больших объемах. Уже в этом году мы можем столкнуться с дефицитом в объеме до 850 тысяч тонн. (…)

При этом объемы "перетока" будут только увеличиваться. Никакие ограничительные меры не дадут должного эффекта.

Сохранение диспаритета (нарушение соотношения – прим. ред.) цен на ГСМ создает стимулы для работы теневого рынка и наносит ущерб национальным интересам Казахстана", – заявил министр.

Тем не менее отмечается, что цена дизтоплива для фермеров останется прежней – 222 тыс. тенге за тонну или 184 тенге за литр на воротах НПЗ или в среднем 204 тенге за литр с учетом расходов операторов СХТП (сельхозтоваропроизводителей).

"Утвержденный объем на весенне-полевые работы – 413 тыс. тонн – будет в приоритетном порядке отгружен операторам СХТП.

Так, в феврале отгружено 77,4 из 82,1 тыс. тонн или 95,4%, в марте – 78,4 из 102,2 тыс. тонн или 77%.

Главное, чтобы вовремя подавались заявки, оплата и вагоны-цистерны", – подчеркнули на брифинге.

Напомним, ранее аналитики рассказали, почему топливо продолжит дорожать в Казахстане.

Подчеркивалось, что Казахстан регулярно входит в рейтинги стран с самым дешевым бензином. При этом стоимость топлива в стране не пересматривалась с осени 2021 года, а с 2022 года и вовсе вводились меры по ограничению максимальных цен. То есть текущая стоимость не является рыночной, а формируется исходя из ограничительных мер.

Цены на топливо в Казахстане

Еще летом прошлого года министр энергетики уже высказывался о том, что в некоторых регионах Казахстана возникает дефицит дизтоплива из-за того, что дизель несанкционированно вывозят за границу.

"Ценовой диспаритет по отношению к нам – это 230-260 тенге в Казахстане, а в соседних странах больше 400 тенге – 420-450 тенге за литр. К примеру, в Армении цена – более 700 тенге за литр", – говорил он.

Тем не менее зимнее дизельное топливо в среднем по Казахстану в феврале 2023 года стоило 631 тенге за литр. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года оно подорожало почти в два раза (на 82%).

Летнее дизельное топливо по итогам прошлого месяца стоило в среднем 241 тенге за литр. За год оно подорожало лишь на 2,6%, с 235 тенге.

При этом в конце марта стало также известно о том, что Министерство энергетики планирует установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо в Казахстане.

Согласно документу, опубликованному ведомством:

бензин марки АИ-80 будет стоить 93 161 тенге за тонну;

бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 193 649 тенге за тонну;

дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 236 156 тенге за тонну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015242-predelnye-tseny-na-benzin-ai-92-ai-93-i-dizel-povysyat-v-kazahstane/