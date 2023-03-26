Какие предельные оптовые цены предложили установить на дизтопливо в Казахстане
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Министерство энергетики намеревается установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо в Казахстане. На сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения выложили проект приказа.
Согласно документу, планируется установить предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которое установлено государственное регулирование цен в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость:
- бензин марки Аи-80 – 93 161 тенге за тонну;
- бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 193 649 тенге за тонну;
- дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 236 156 тенге за тонну.
Документ был опубликован на сайте в минувшую пятницу, 24 марта, обсуждение завершится 30 марта.
Цены на дизтопливо в Казахстане
Напомним, зимнее дизельное топливо в среднем по Казахстану в феврале стоило 631 тенге за литр. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года оно подорожало почти в два раза (на 82%). Летнее дизельное топливо по итогам прошлого месяца стоило в среднем 241 тенге за литр. За год оно подорожало лишь на 2,6%, с 235 тенге.
При этом в минувший четверг в правительстве сообщили, что в некоторых регионах наблюдаются перебои с наличием топлива, связанные с чрезмерно высоким уровнем потребления. В этой связи Минэнерго принимаются меры по восполнению необходимых объемов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2014066-minenergo-hochet-ustanovit-predelnye-optovye-tseny-na-benzin-i-diztoplivo-v-kazahstane/