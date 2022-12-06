Казахстанские врачи запустили петицию в защиту экс-министра Биртанова

Елжан Биртанов. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Казахстанские врачи опубликовали открытое обращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с призывом обратить внимание на уголовное дело в отношении Елжана Биртанова и Олжаса Абишева. Соответствующее сообщение опубликовала уполномоченная по правам ребенка в РК Аружан Саин в .

"Дорогие друзья, мы опубликовали открытое обращение президенту Касым-Жомарту Токаеву по недавно вынесенному приговору суда о признании виновными экс-министра здравоохранения Елжана Амантаевича Биртанова и экс-вице министра Олжаса Амангельдиевича Абишева.

Все медики страны, общественность внимательно на протяжении двух лет следили за ходом этого резонансного дела.

К сожалению, у подавляющего большинства граждан и, прежде всего, медицинского сообщества этот судебный процесс вызвал глубочайшее разочарование и несогласие с принятым решением суда. По нашему мнению, на открытом судебном процессе, сторона обвинения не смогла доказать и обосновать вину подсудимых", — пишет Саин.

В своем посте она опубликовала ссылку на онлайн-петицию.

Отметим, что ее уже подписали сотни медиков, включая известных в стране деятелей. Среди них, к примеру, – президент "Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины" Вячеслав Локшин и президент академии профилактической медицины Алмаз Шарман.

Задержание и приговор Биртанову

Елжан Биртанов занял должность министра здравоохранения в 2017 году. Однако в июне 2020 года покинул пост.

В конце октября того же года появилась информация о его задержании. Через несколько дней данную новость подтвердили в Комитете по финансовому мониторингу Минфина (сейчас – Агентство по финансовому мониторингу). Стало известно, что его подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

В начале ноября 2020 года врачи, ученые и общественные деятели страны запустили в соцсетях акцию в поддержку Елжана Биртанова. Они заявляли, что не верят в его виновность. Через несколько дней экс-министра отпустили под домашний арест. А в апреле 2021 года разрешили выходить из дома.

В мае прошлого года на онлайн-заседании суда по рассмотрению ходатайства о продлении домашнего ареста в отношении бывшего главы Минздрава прокурор зачитал версию следствия, согласно которой Биртанов похитил несколько миллионов долларов у государства. При этом сам Биртанов заявил о слежке за ним и его семьей.

Вскоре выяснилось, что экс-глава Минздрава стал подозреваемым еще по одному делу. Также в июле 2021 года стало известно, что в отношении него завершено досудебное расследование. Адвокат экс-чиновника Дмитрий Куряченко рассказал, что за пять дней до его окончания подозрение было заменено с "хищения" на "злоупотребление полномочиями".

В октябре этого года судебное следствие в отношении Елжана Биртанова и Олжаса Абишева завершилось. Прокурор запросил для Биртанова шесть лет лишения свободы, а для Абишева - пять лет лишения свободы.

В итоге экс-главу Минздрава приговорили к пяти годам ограничения свободы. Его оправдали по эпизоду санавиации, но признали виновным в злоупотреблении полномочиями. Абишеву суд назначил наказание в виде 4 лет ограничения свободы. Ранее мы подробно рассказывали суть обвинения в адрес обоих чиновников.

Кроме того, суд постановил взыскать с обоих солидарно 1,3 млрд тенге в пользу Минздрава, а также пожизненно запретил занимать определенные должности и работать на госслужбе.

После суда Биртанов прокомментировал свое наказание.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000342-kazahstanskie-vrachi-zapustili-petitsiyu-v-zaschitu-eks-ministra-birtanova/