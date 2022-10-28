Биртанов: Я частично удовлетворен приговором, сумма в 1,3 млрд тенге - нереальная

Елжан Биртанов. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Экс-министр Елжан Биртанов после оглашения приговора суда заявил, что он удовлетворен им частично – сумму в 1,3 млрд тенге, которую Биртанов и Абишев должны возместить Минздраву, экс-министр назвал нереальной, передает корреспондент NUR.KZ.

Приговор суда присутствующие в зале родственники, коллеги и просто наблюдатели встретили словами "позор, позор". Елжану Биртанову пришлось подождать, пока крики стихнут, чтобы дать комментарий журналистам.

"Я частично удовлетворен – по эпизоду санавиации то, что признан невиновным. Что касается эпизода платформы, конечно, я не удовлетворен. Я себя считаю невиновным.

В соответствии с законом у меня есть право обжаловать данное решение. Мы им обязательно воспользуемся, поэтому тут вопрос еще открытый. Будем дальше бороться, доказывать свою правоту.

Я не удовлетворен приговором в части цифровой платформы, потому что мы представили достаточно доказательств того, что версия обвинения ничем не доказывается, доказательств нет.

Платформа - вполне работоспособный продукт, должна будет использоваться, и этого никто не скрывает. Поэтому нам не понятен иск Минздрава – почему мы с Абишевым должны полтора миллиарда заплатить. Эти деньги поступили на счет хорватской компании. Если Минздрав считает, что их интересы ущемлены, я полагаю, что они должны взыскивать с хорватской компании", - заявил Биртанов.

Он добавил, что посоветуется со своими адвокатами о дальнейших действиях, но намерен и дальше доказывать, что невиновен. Во время ограничения свободы Биртанов собирается продолжать работать в Астане – сейчас он управляющий медицинской компании.

Также Биртанов ответил, как планирует возместить 1,3 млрд тенге, которые суд обязал выплатить в качестве погашения ущерба, нанесенного Минздраву по эпизоду с цифровой платформой.

"Пока никак не планирую, это невозможно. Это нереальная сумма", - заявил Биртанов.

Журналисты напомнили, что ранее он заявлял, что на выплату такой суммы уйдет 100 лет.

"Сами посчитайте, я бизнесом не обладаю, работаю по найму. Посмотрим, это решение еще не вступило в силу. Еще рано шкуру неубитого медведя делить, как говорится. Будем обжаловать", - заявил Биртанов.

Сегодня в Астане бывшего главу Минздрава Елжана Биртанова приговорили к 5 годам ограничения свободы, а экс-вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева - к 4 годам ограничения свободы.

Напомним, Биртанов, 3 года возглавлявший министерство здравоохранения, был задержан в октябре 2020 года, через пару месяцев после ухода с поста министра. Сначала его обвинили в растрате бюджетных средств в особо крупном размере, но позже переквалифицировали обвинение в злоупотребление должностными полномочиями.

Олжас Абишев, работавший при Биртанове вице-министром здравоохранения, был задержан еще в мае 2020 года. Его Антикор заподозрил в хищении бюджетных средств.

В суде гособвинение заявило, что Биртанов и Абишев в декабре 2018 года, будучи руководителями Минздрава, приняли у хорватской компании акты выполненных работ за информационную платформу Минздрава, хотя сама платформа не была разработана до конца. На прочтение обвинения только экс-министру Биртанову гособвинителю потребовалось полтора часа.

Сами Биртанов и Абишев виновными себя не признали, а все обвинения назвали "надуманными и недоказанными". Абишев добавил также, что платформа здравоохранения, которую он внедрял вместе с Биртановым, помешала "медицинской мафии" в Казахстане, поэтому они оба оказались на скамье подсудимых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994791-birtanov-ya-chastichno-udovletvoren-prigovorom-summa-v-13-mlrd-tenge-nerealnaya/