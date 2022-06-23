1,5 часа зачитывали обвинение экс-министру Биртанову в суде Нур-Султана

Елжан Биртанов и Олжас Абишев. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

В суде Нур-Султана огласили обвинение по делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова – в чем обвиняется бывший чиновник, рассказал прокурор, передает корреспондент NUR.KZ.

На прочтение обвинения Биртанову гособвинителю Бауржану Шекенову потребовалось полтора часа.

Платформа

В деле Биртанова фигурирует "Платформа информатизации и интероперабельности информационных систем здравоохранения".

По словам прокурора Шекенова, в процессе ее разработки она не была доведена до рабочего состояния, однако ее запустили в пилотном режиме, чтобы не нести ответственности за срыв госпрограммы и неосвоение бюджета.

Члены комиссии, по словам обвинения, были под давлением Биртанова и Абишева, поэтому подписали документ о работоспособности платформы.

Прокурор добавил, что также Биртанов дал указание заключить договор с определенным поставщиком по этой платформе в нарушение правил госзакупок – в свою очередь, Абишев подписал акт оказанных услуг с фиктивными данными о платформе, а поставщику из бюджета перечислили 17,8 млн долларов.

"Министр здравоохранения Биртанов, преследуя личную цель создать перед руководством страны положительный образ эффективного управленца, своевременно выполняющего поставленные задачи, 9 января 2019 года вынес приказ о вводе платформы в опытную эксплуатацию и создании комиссии под председательством Абишева, который 14 января 2019 года подписал фиктивный акт фактического ввода нефункционирующей платформы в опытную эксплуатацию", – заявил Шекенов.

Он добавил, что поставщиком платформы стала хорватская компания "Эриксон Никола Тесла".

По информации прокурора, стоимость невыполненных работ по платформе составила 4,1 млн долларов, или 1,5 млрд тенге, что нанесло материальный ущерб государству.

Полет бортом санавиации

В июне 2020 года, по словам обвинения, Биртанов находился в командировке в Жамбылской области, откуда вылетел обратно в Нур-Султан бортом санавиации.

"Биртанов обвиняется в злоупотреблении полномочиями, выразившимися в незаконном использовании в личных целях самолета санитарной авиации", – заявил прокурор Шекенов.

По словам прокурора, ПЦР-тест Биртанова в Таразе не показал коронавируса, а в столице его положили в медучреждение с диагнозом двусторонняя пневмония.

По мнению обвинения, необходимости в экстренной транспортировке Биртанова в столицу не было.

"Стоимость услуг по санитарному заданию транспортировки Биртанова из Тараза в Нур-Султан составляет 5,5 млн тенге, которые уплачены из средств республиканского бюджета", – зачитал прокурор.

Напомним, сегодня Биртанов попросил вызвать в суд в качестве свидетелей бывшего премьер-министра Аскара Мамина, вице-министра Ералы Тугжанова, а также двух министров – Тамару Дуйсенову и Талгата Мусина.

Судья удовлетворил ходатайство Биртанова и постановил вызвать указанных лиц в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975435-poltora-chasa-zachityvali-obvinenie-eks-ministru-birtanovu-v-sude-nur-sultana/