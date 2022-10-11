Прокурор запросил для Биртанова 6 лет лишения свободы

Елжан Биртанов. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Сегодня в столичном суде в ходе прений прокурор озвучил запрашиваемое наказание для экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова – обвинение запросило 6 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности, передает корреспондент NUR.KZ.

Прокурор Бауыржан Шекенов предложил признать Биртанова виновным по статье 361 часть 4 пункт 3 УК РК и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности, а также лишить его права занимать должности на госслужбе, в судах, Нацбанке и так далее.

Также предлагается внести представление на имя президента о лишении Биртанова ордена "Курмет".

В отношении бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева прокурор предложил назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Также с обоих обвинение предлагает взыскать более 1,5 млрд тенге нанесенного государству ущерба по эпизоду с платформой здравоохранения и 5,5 млн тенге за использование борта санавиации.

Биртанову и Абишеву прокурор предложил зачесть все дни нахождения под стражей и домашним арестом в счет будущего срока: 1 день под стражей приравнивается к 1,5 дням отбывания срока наказания, 2 дня под домашним арестом - к 1 дню предлагаемого наказания.

Отметим, что Биртанов и Абишев находятся под домашним арестом уже около двух лет - с ноября 2020 года.

Напомним, накануне сообщалось о завершении судебного следствия по делу Елжана Биртанова.

Ранее мы подробно рассказывали суть обвинения в адрес Биртанова и бывшего вице-министра Абишева.

В ходе судебного процесса экс-министр здравоохранения заявлял, что на него оказывалось давление с требованием признать вину. Кроме того, бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев говорил о моральном и физическом давлении на него во время следствия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992126-prokuror-zaprosil-dlya-birtanova-6-let-lisheniya-svobody/