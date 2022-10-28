Елжана Биртанова приговорили к 5 годам ограничения свободы (видео)

Елжан Биртанов. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

В столичном суде огласили приговор по делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и экс-вице-министра Олжаса Абишева, передает корреспондент NUR.KZ.

Елжан Биртанов перед началом суда заявил, что он верит в казахстанское правосудие, и поблагодарил всех за поддержку. В зале суда Биртанова встретили аплодисментами. На его процесс пришли десятки человек.

В итоге приговором суда Елжану Биртанову назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы. Его оправдали по эпизоду санавиации, но признали виновным в злоупотреблении полномочиями.

Олжасу Абишеву суд назначил наказание в виде 4 лет ограничения свободы.

"Суд приговорил: Биртанова Елжана Амантаевича признать невиновным в уголовном правонарушении, предусмотренном статьей 361 ч.3 УК РК по эпизоду "использование воздушного судна санитарной авиации" и оправдать за отсутствием в его действиях состава данного уголовного правонарушения.

Биртанова Елжана и Абишева Олжаса признать виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 ч.4 п.3 УК РК и назначить по данной статье Биртанову наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, Абишеву – наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года", – зачитал приговор судья.

Кроме того, суд постановил взыскать с Биртанова и Абишева солидарно 1,3 млрд тенге в пользу Минздрава, а также пожизненно запретил им обоим занимать определенные должности и работать на госслужбе.

Как уточняется на официальном сайте суда Астаны, Биртанов и Абишев в декабре 2018 года, будучи руководителями Минздрава, приняли у хорватской компании акты выполненных работ, несоответствующие технической документации по итоговому составу, содержанию работ и сопутствующих услуг по разработке программного обеспечения проекта платформы Минздрава.

"В результате преступных действий подсудимых за фактически невыполненные работы на счет хорватской компании перечислены более 1,3 млрд тенге, что повлекло причинение ущерба государству", - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что вина Биртанова и Абишева по эпизоду оплаты за создание и внедрение платформы была доказана в суде:

заключениями комиссионной и дополнительной судебно-технической экспертиз;

заключениями специалистов;

протоколом следственного эксперимента;

дополнительным соглашением от 10 декабря 2018 года, заключенным между Министерством здравоохранения и хорватской компанией о завершении работ;

показаниями свидетелей;

актом текущего состояния платформы МВК, созданной по инициативе Минздрава с участием Республиканского центра электронного здравоохранения, Центра анализа и расследования кибератак и АО «Холдинг Зерде».

Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, судом признаны наличие у осужденных несовершеннолетних детей и отсутствие судимости.

При назначении наказания судом было также учтено, что денежные средства, перечисленные на счет хорватской компании, непосредственно осужденными похищены не были.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, Елжан Биртанов, занимавший пост министра здравоохранения с января 2017 по июнь 2020 года, был задержан в октябре 2020 года. Против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Позже обвинение было переквалифицировано в "злоупотребление должностными полномочиями".

На время следствия Биртанов был помещен под домашний арест - его экс-министру продлевали более 8 раз.

Отметим, что после задержания Биртанова известные в Казахстане врачи, ученые и общественные деятели запустили в соцсетях акцию в поддержку экс-главы Минздрава. Они заявляли, что не верят в его виновность.

Сам Биртанов все обвинения в свой адрес отрицал. Экс-министр заявлял, что "с нетерпением ждет" главного судебного разбирательства. В мае адвокаты экс-министра попросили вернуть дело в прокуратуру, однако суд отказался удовлетворять ходатайство и назначил главное слушание по делу на 26 мая. Перед началом главного слушания журналисты успели задать Биртанову пару вопросов.

Экс-вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева задержали в мае 2020 года. В Антикоре сообщали, что его подозревают в хищении бюджетных средств.

Абишев занимал должность вице-министра здравоохранения больше двух лет. Он занимался в Минздраве вопросами цифровизации и информационной безопасности.

Ранее мы подробно рассказывали суть обвинения в адрес Биртанова и Абишева.

В ходе судебного процесса экс-министр здравоохранения заявлял, что на него оказывалось давление с требованием признать вину. Кроме того, бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев говорил о моральном и физическом давлении на него во время следствия.

Выступая в суде с последним словом и Биртанов, и Абишев заявили, что считают себя невиновными, а обвинения назвали "надуманными и недоказанными". Абишев добавил также, что платформа здравоохранения, которую он внедрял вместе с Биртановым, помешала "медицинской мафии" в Казахстане, поэтому они оба оказались на скамье подсудимых.

А сам Биртанов, выступая с последним словом, выразил сожаление в адрес Абишева, который подвергся заключению из-за общей с ним работы, а также заявил о ряде коллег, которые были "изгнаны" из системы здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994350-elzhana-birtanovu-oglasili-prigovor/