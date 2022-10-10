Дело Биртанова и Абишева: судебное следствие завершилось

Елжан Биртанов и Олжас Абишев. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

В суде города Астаны сегодня начались прения по делу бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова и бывшего вице-министра Олжаса Абишева – прокурор сообщил, что судебное следствие по их делу закончено, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня закончилось судебное следствие по делу в отношении экс-министра Елжана Биртанова и экс-вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева", – заявил прокурор.

Он сообщил, что Елжан Биртанов и Олжас Абишев обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при проведении госзакупок без конкурса для создания информационной платформы здравоохранения и ввода ее в эксплуатацию при ее неработоспособности.

Таким образом, по словам обвинения, государству нанесен ущерб более 1,5 млрд тенге.

Также в деле Биртанова имеется еще один эпизод – его обвиняют в полете бортом санавиации из Жамбылской области в столицу без необходимости.

Ранее мы подробно рассказывали суть обвинения в адрес Биртанова и Абишева.

Поскольку прения начались в 18:00, прокурор успел озвучить информацию лишь касательно эпизода санавиации.

Суд постановил продолжить заседание завтра в 9:00 – прокурор продолжит выступление в судебных прениях по эпизоду платформы.

После прокурора в прениях выступят представители потерпевших, а затем защитники Биртанова и Абишева. По словам судьи, очередь до адвокатов дойдет 13 октября в 9:00.

Напомним, что после оглашения обвинения Елжан Биртанов отметил, что ему непонятно, в каком преступном умысле его обвиняют. По его словам, на него оказывалось давление с требованием признать вину.

Кроме того, бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев заявлял о моральном и физическом давлении на него во время следствия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991993-delo-birtanova-i-abisheva-sudebnoe-sledstvie-zavershilos/