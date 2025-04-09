Ведет ли Казахстан переговоры с США по снижению пошлин на казахстанские товары

В кулуарах мажилиса замглавы Нацбанка Жамаубаев сообщил, что в правительстве Казахстана обсуждается вопрос пошлин США, передает корреспондент NUR.KZ.

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"Мы данный вопрос изучаем, потому что пошлины только ввели. Если не ошибаюсь, 27% они составили, поэтому в правительстве этот вопрос в данный момент обсуждается", - сообщил замглавы Нацбанка Ерулан Жамаубаев.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлины, попал и Казахстан.

Новые тарифы Трампа начнут действовать с этой недели.

Мировые лидеры уже отреагировали на решение Трампа. Глава Еврокомиссии заявила, что Европа готова ответить, и призвала США перейти от конфронтации к переговорам.

Министерство торговли и интеграции Казахстана ранее также опубликовало заявление касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров.

А финансовый консультант Расул Рысмамбетов предположил, что введение новых пошлин для разных стран может положительно сказаться на экономике Казахстана.

Между тем на фоне падения цен на нефть на фондовом рынке было зафиксировано резкое ослабление тенге – курс доллара за день вырос сразу до 518 тенге. В Нацбанке падение тенге связали с "торговой войной Трампа".

А сегодня мы писали, что на фоне торговой войны цены на нефть упали до уровня марта 2021 года.