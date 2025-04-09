Трамп заявил о получении США 2 млрд долларов в день после введения пошлин

Президент США Дональд Трамп во время церемонии в Белом доме по подписанию указа об американской энергетике заявил об уже полученной от введения пошлин прибыли, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Так, по словам Трампа, США получают по $2 млрд в день благодаря введенным ранее в отношении десятков государств пошлинам. При этом он не уточнил, от каких именно тарифов эти деньги поступают в казну.

Американский президент также отметил хорошую работу в достижении новых сделок со странами и назвал эти сделки "сшитыми на заказ".

Издание отмечает, что после объявления пошлин аналитики банка Goldman Sachs оценили в 45% вероятность наступления рецессии в США в ближайшие 12 месяцев. Индексы фондовых рынков также перешли к падению: к концу недели S&P500 упал на 9,1%.

Трамп, в свою очередь, заявил, что благодаря пошлинам цены на нефть и продовольствие падают, в стране нет инфляции.