Выше 518 тенге поднялся курс доллара в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов на KASE превысил 518 тенге. Рост начался еще утром. Почем американскую валюту продают в обменниках, читайте на NUR.KZ.

По итогам торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенная цена сделок по купле-продаже доллара США составила 518,31 тенге. По сравнению с пятницей она выросла на 12,8 тенге.

При этом стоимость американской валюты начала стремительно расти сразу со старта торговой сессии после выходных. Спустя чуть больше часа она в среднем достигла 516,95 тенге за доллар.

Курс доллара может расти из-за дешевеющей нефти. Напомним, что сегодня стоимость барреля снизилась до уровня 2021 года – 63,2 доллара. Как сообщают эксперты, если такая цена будет держаться долгое время, то американская валюта может превысить 542 тенге.

Ну а сегодня обменные пункты, расположенные в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на 15:30, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Алматы: покупка – от 517 до 521 тенге , продажа – от 521 до 525 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 518,5 до 521 тенге, продажа – от 523 до 525 тенге.

Для Астаны точных данных в указанное время на портале не было представлено.

Напомним, что более высокая средневзвешенная биржевая стоимость американской валюты последний раз наблюдалась более двух месяцев назад. После этого она начала активно снижаться, пока не достигла 500 тенге. Возле этой отметки доллар колебался последнее время.