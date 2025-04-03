Какие плюсы могут быть от новых пошлин США для Казахстана, рассказал эксперт

Пошлины, которые Дональд Трамп ввел для разных стран, могут принести Казахстану больше пользы, чем вреда, считает эксперт. Какие плюсы могут быть от "торговой войны" США, узнали журналисты NUR.KZ.

Президент США Дональд Трамп начал "торговую войну" против других стран и заявил, что введет торговые пошлины на импорт товаров из заграницы в Соединенные Штаты Америки. Для многих государств тариф на экспорт составил 10%, а для Казахстана этот показатель равен 27%.

Между тем ранее стало известно, что новая пошлина практически никак не затронет Казахстан – дело в том, что американский президент утвердил список исключений, куда попало почти 85% казахстанского экспорта в США.

Однако, вполне возможно, что такие "санкции" не только не принесут серьезных убытков Казахстану, но и позволят ему заработать больше. Такое мнение высказал финансовый консультант Расул Рысмамбетов в своем Telegram-канале, отметив, что некоторые товары для жителей страны не просто не подорожают, а могут даже подешеветь:

"Те страны, против которых вводятся пошлины, будут искать новые рынки – и вполне возможно, Казахстан получит более выгодные предложения по ценам на технику, металлы, транспортные средства или стройматериалы.

Это может даже улучшить условия для бизнеса и потребителей в Казахстане. Мы, конечно, не можем заместить рынок США, однако на фоне других стран в СНГ наш рынок привлекательный ценой, а не объемом", – объяснил свою позицию эксперт.

Также есть вероятность, что все эти пошлины ускорят инфляцию в США, что в конечном итоге ослабит американскую валюту. Это, в свою очередь, также будет выгодно Казахстану, ведь тенге укрепится и импортировать товары, которые закупаются за доллар, станет выгоднее.

Напомним, что под таможенный "удар" Дональда Трампа попал не только Казахстан, но и еще порядка 180 стран и даже необитаемые острова, где живут только пингвины, тюлени и некоторые другие представители животного мира.

При этом Министерство торговли Казахстана уже сделало заявление из-за новых пошлин США. Евросоюз также заявил о том, что готов защищать свои интересы и ценности. А Китай, на который наложили одни из самых высоких пошлин, пообещал ввести контрмеры.