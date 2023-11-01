Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Французская компания поможет Казахстану в производстве вакцин против ящура

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Бенье
Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Бенье. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями бизнес структур Франции на полях казахско-французского бизнес-форума, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На полях казахско-французского бизнес-форума глава государства встретился с руководителями бизнес структур Франции, сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе беседы с генеральным директором Lactalis Group Эмманюэлем Бенье Касым-Жомарт Токаев отметил, что данная компания была одним из первых французских предприятий, пришедших на казахстанский рынок 20 лет назад. Сегодня в нашей стране успешно работают несколько заводов и молочных ферм компании. 

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, на фоне глобальных рисков продовольственной безопасности важное значение приобретает сотрудничество в агропромышленной отрасли и сфере производства продуктов питания. В этой связи Казахстан поощряет привлечение инвестиций в глубокую переработку сельскохозяйственной продукции.

Эмманюэль Бенье поблагодарил главу государства за встречу и поделился планами Lactalis по расширению сотрудничества и открытию новых производств в Казахстане.

Затем Токаев принял президента Boehringer Ingelheim France Кристиан Вайзен, в ходе встречи с которой отметил важность достигнутого соглашения между отечественным холдингом QazBioPharm и французской компанией Boehringer Ingelheim о передаче технологии, которая позволит наладить производство вакцин против ящура в Казахстане. По словам Касым-Жомарта Токаева, ветеринарное благополучие играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности.

Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами бизнес структур
Президент на встрече. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана сообщил, что в стране ведется активная работа по созданию биотехнологического кластера, и для развития данной отрасли создан национальный биофармацевтический холдинг QazBioPharm.

Касым-Жомарт Токаев и Стефан Лаяни
Касым-Жомарт Токаев и Стефан Лаяни. Фото: akorda.kz

В рамках встречи с генеральным директором Semmaris Стефаном Лаяни глава нашего государства был проинформирован о реализации совместного проекта по созданию крупного агроперерабатывающего хаба в Алматинской области. Объект планируется открыть в 2025 году. Общий объем казахстанских инвестиций на текущий момент составляет 150 млн долларов. Со своей стороны компания на начальной стадии реализации проекта осуществит передачу трансферта технологий и лучших французских практик.

Визит президента Франции в Казахстан

Напомним, что сегодня в Астану с официальным визитом прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов. После этого французский лидер прибыл в Акорду, где встретился с Токаевым.

В резиденции состоялась торжественная церемония – главы двух государств пожали друг другу руки, познакомились с министрами Казахстана и Франции и заслушали государственные гимны стран.

Токаев назвал визит Макрона историческим, последний после переговоров с президентом Казахстана заявил, что его стране близка стратегия нашего государства "отказаться быть вассалом каких-либо держав", а также публично выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Карагандинской области.

Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе, затем сделали совместное заявление.

Кроме того, Токаев и Макрон приняли участие в бизнес-форуме в Астане.

Отметим, что это вторая встреча глав двух государств.

29 ноября прошлого года глава Казахстана прибыл во Францию с официальным визитом. В Елисейском дворце состоялась торжественная церемония, после чего главы государств приступили к переговорам, в ходе которых наш президент пригласил Макрона в Казахстан.

На следующий день было обнародовано совместное заявление Макрона и Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043644-tokaev-vstretilsya-s-glavnymi-krupnyh-biznes-struktur-frantsii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.