Французская компания поможет Казахстану в производстве вакцин против ящура
Опубликовано:
Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями бизнес структур Франции на полях казахско-французского бизнес-форума, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
На полях казахско-французского бизнес-форума глава государства встретился с руководителями бизнес структур Франции, сообщается на официальном сайте Акорды.
В ходе беседы с генеральным директором Lactalis Group Эмманюэлем Бенье Касым-Жомарт Токаев отметил, что данная компания была одним из первых французских предприятий, пришедших на казахстанский рынок 20 лет назад. Сегодня в нашей стране успешно работают несколько заводов и молочных ферм компании.
Как сказал Касым-Жомарт Токаев, на фоне глобальных рисков продовольственной безопасности важное значение приобретает сотрудничество в агропромышленной отрасли и сфере производства продуктов питания. В этой связи Казахстан поощряет привлечение инвестиций в глубокую переработку сельскохозяйственной продукции.
Эмманюэль Бенье поблагодарил главу государства за встречу и поделился планами Lactalis по расширению сотрудничества и открытию новых производств в Казахстане.
Затем Токаев принял президента Boehringer Ingelheim France Кристиан Вайзен, в ходе встречи с которой отметил важность достигнутого соглашения между отечественным холдингом QazBioPharm и французской компанией Boehringer Ingelheim о передаче технологии, которая позволит наладить производство вакцин против ящура в Казахстане. По словам Касым-Жомарта Токаева, ветеринарное благополучие играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности.
Президент Казахстана сообщил, что в стране ведется активная работа по созданию биотехнологического кластера, и для развития данной отрасли создан национальный биофармацевтический холдинг QazBioPharm.
В рамках встречи с генеральным директором Semmaris Стефаном Лаяни глава нашего государства был проинформирован о реализации совместного проекта по созданию крупного агроперерабатывающего хаба в Алматинской области. Объект планируется открыть в 2025 году. Общий объем казахстанских инвестиций на текущий момент составляет 150 млн долларов. Со своей стороны компания на начальной стадии реализации проекта осуществит передачу трансферта технологий и лучших французских практик.
Визит президента Франции в Казахстан
Напомним, что сегодня в Астану с официальным визитом прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов. После этого французский лидер прибыл в Акорду, где встретился с Токаевым.
В резиденции состоялась торжественная церемония – главы двух государств пожали друг другу руки, познакомились с министрами Казахстана и Франции и заслушали государственные гимны стран.
Токаев назвал визит Макрона историческим, последний после переговоров с президентом Казахстана заявил, что его стране близка стратегия нашего государства "отказаться быть вассалом каких-либо держав", а также публично выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Карагандинской области.
Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе, затем сделали совместное заявление.
Кроме того, Токаев и Макрон приняли участие в бизнес-форуме в Астане.
Отметим, что это вторая встреча глав двух государств.
29 ноября прошлого года глава Казахстана прибыл во Францию с официальным визитом. В Елисейском дворце состоялась торжественная церемония, после чего главы государств приступили к переговорам, в ходе которых наш президент пригласил Макрона в Казахстан.
На следующий день было обнародовано совместное заявление Макрона и Токаева.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043644-tokaev-vstretilsya-s-glavnymi-krupnyh-biznes-struktur-frantsii/