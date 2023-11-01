Французская компания поможет Казахстану в производстве вакцин против ящура

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями бизнес структур Франции на полях казахско-французского бизнес-форума, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На полях казахско-французского бизнес-форума глава государства встретился с руководителями бизнес структур Франции, сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе беседы с генеральным директором Lactalis Group Эмманюэлем Бенье Касым-Жомарт Токаев отметил, что данная компания была одним из первых французских предприятий, пришедших на казахстанский рынок 20 лет назад. Сегодня в нашей стране успешно работают несколько заводов и молочных ферм компании.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, на фоне глобальных рисков продовольственной безопасности важное значение приобретает сотрудничество в агропромышленной отрасли и сфере производства продуктов питания. В этой связи Казахстан поощряет привлечение инвестиций в глубокую переработку сельскохозяйственной продукции.

Эмманюэль Бенье поблагодарил главу государства за встречу и поделился планами Lactalis по расширению сотрудничества и открытию новых производств в Казахстане.

Затем Токаев принял президента Boehringer Ingelheim France Кристиан Вайзен, в ходе встречи с которой отметил важность достигнутого соглашения между отечественным холдингом QazBioPharm и французской компанией Boehringer Ingelheim о передаче технологии, которая позволит наладить производство вакцин против ящура в Казахстане. По словам Касым-Жомарта Токаева, ветеринарное благополучие играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности.

Президент на встрече. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана сообщил, что в стране ведется активная работа по созданию биотехнологического кластера, и для развития данной отрасли создан национальный биофармацевтический холдинг QazBioPharm.

Касым-Жомарт Токаев и Стефан Лаяни. Фото: akorda.kz

В рамках встречи с генеральным директором Semmaris Стефаном Лаяни глава нашего государства был проинформирован о реализации совместного проекта по созданию крупного агроперерабатывающего хаба в Алматинской области. Объект планируется открыть в 2025 году. Общий объем казахстанских инвестиций на текущий момент составляет 150 млн долларов. Со своей стороны компания на начальной стадии реализации проекта осуществит передачу трансферта технологий и лучших французских практик.

Визит президента Франции в Казахстан

Напомним, что сегодня в Астану с официальным визитом прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов. После этого французский лидер прибыл в Акорду, где встретился с Токаевым.

В резиденции состоялась торжественная церемония – главы двух государств пожали друг другу руки, познакомились с министрами Казахстана и Франции и заслушали государственные гимны стран.

Токаев назвал визит Макрона историческим, последний после переговоров с президентом Казахстана заявил, что его стране близка стратегия нашего государства "отказаться быть вассалом каких-либо держав", а также публично выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Карагандинской области.

Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе, затем сделали совместное заявление.

Кроме того, Токаев и Макрон приняли участие в бизнес-форуме в Астане.

Отметим, что это вторая встреча глав двух государств.

29 ноября прошлого года глава Казахстана прибыл во Францию с официальным визитом. В Елисейском дворце состоялась торжественная церемония, после чего главы государств приступили к переговорам, в ходе которых наш президент пригласил Макрона в Казахстан.

На следующий день было обнародовано совместное заявление Макрона и Токаева.