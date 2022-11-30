Опубликовано совместное заявление по итогам визита Токаева во Францию

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: Акорда

Президент Казахстана посетил Францию с официальным визитом. Совместное заявление Касым-Жомарта Токаева и Эмманюэля Макрона было опубликовано на официальном сайте Акорды. Его текст приводится ниже.

По приглашению президента Французской Республики Эмманюэля Макрона президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 29-30 ноября 2022 года совершил официальный визит во Францию. Отмечая действие Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Французской Республикой от 11 июня 2008 года, главы государств выразили удовлетворение доверительным и регулярным диалогом между двумя странами на всех уровнях. Казахстан является главным экономическим партнером Франции в Центральной Азии, а Франция – одним из ведущих инвесторов в казахстанскую экономику. В год 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Францией президенты приветствовали высокую динамику политического и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Президент Французской Республики подтвердил поддержку проводимых президентом Казахстана глубоких реформ, направленных на укрепление верховенства права, фундаментальных свобод и социальной справедливости, являющихся непременным условием стабильности и устойчивого развития. Стороны подтвердили обоюдное желание содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях. Подчеркнули непоколебимую приверженность международному праву и основополагающим принципам Устава ООН, в том числе уважения суверенитета и территориальной целостности государств. Франция и Казахстан глубоко обеспокоены ситуацией вокруг Украины, ее гуманитарными последствиями и влиянием на глобальную экономику, продовольственную безопасность наиболее уязвимых стран. Президенты заявили о готовности продолжить тесное взаимодействие в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом. В этой связи, приветствовали проведение первого Саммита "Центральная Азия – Европейский союз" 27 октября 2022 года в Астане. Главы государств с удовлетворением отметили запуск крупных транспортных инициатив в Центральной Азии, в частности, касающихся развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Выразили поддержку реализации проекта Европейского союза "Global Gateway". Президенты отметили высокую динамику казахстанско-французского сотрудничества. Договорились, в духе стратегического партнерства, продолжить диверсификацию и углубление связей во всех областях, представляющих взаимный интерес, включая экономику и инвестиции, образование, здравоохранение, науку и культуру. В экономической сфере президенты подчеркнули высокий потенциал дальнейшего развития торговли и инвестиций, в особенности, в ключевом секторе энергетики. Казахстан является одним из главных поставщиков урана и сырой нефти во Францию. Стороны достигли договоренности о развитии сотрудничества в области критических сырьевых материалов, в том числе редкоземельных металлов. В ходе визита подписан ряд двусторонних документов в сфере возобновляемых источников энергии, производства "зеленого водорода", использования мирного атома, управления водными ресурсами, железнодорожного транспорта и АПК. В контексте актуальности климатической повестки, отметили важность масштабного проекта строительства в Казахстане ветряной электростанции мощностью 1,2 ГВ с возможностью накопления, способствующего переходу республики к инновационным безуглеродным источникам энергии. Данный проект символизирует укрепление (нашего) двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с климатическими изменениями. Президенты подчеркнули приоритетный характер сотрудничества в области образования. Выразили поддержку открытию и развитию двух французских школ в Астане и Алматы. Поддержали повышение студенческой мобильности, в частности, благодаря увеличению количества стипендий по программе "Абай-Верн" и расширению списка французских ВУЗов в рамках программы "Болашак". Выразили поддержку переформатированию Института Сорбонна-Казахстан и приветствовали проведение в Париже 30 ноября 2022 года 7-го казахстанско-французского Форума высшего образования, а также подписание ряда документов в образовательной сфере. Подтвердили важность продолжения партнерства между ведущими исследовательскими и медицинскими центрами двух стран в сфере онкологии, управления медицинскими учреждениями и предоставления медицинских услуг. Президенты выразили намерение наращивать сотрудничество в сфере культуры. Приветствовали инициативы, направленные на проведение культурных мероприятий между двумя странами в ближайшие годы, в числе которых Национальная выставка Республики Казахстан в Париже. Президенты подтвердили твердый настрой на борьбу с изменением климата и приветствовали подтверждение цели поддержания уровня глобального потепления в пределах 1,5° на COP27, состоявшейся в Шарм эль-Шейхе. Президент Республики Казахстан пожелал президенту Французской Республики успехов в подготовке XXXIII Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Президент Республики Казахстан пригласил президента Французской Республики совершить визит в Казахстан в ближайшее время.

Напомним, вчера президент Казахстана в рамках официального визита во Францию провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также встретился с председателем сената страны.

Пресс-служба казахстанского лидера показала, как прошла торжественная церемония встречи Токаева в Париже.

Позже казахстанский лидер встретился с руководителями крупных компаний во Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1999605-opublikovano-sovmestnoe-zayavlenie-po-itogam-vizita-tokaeva-vo-frantsiyu/