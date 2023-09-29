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Токаев высказался об отношениях Казахстана с Россией

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в ФРГ дал комментарий МИА "Казинформ" по поводу высказываний некоторых российских СМИ о том, что Казахстан якобы "заигрывает с Западом".

Как отметил корреспондент информагентства, некоторые российские СМИ и политические деятели высказали критику по поводу ряда тезисов Токаева на пресс-конференции в Берлине.

"Они утверждают, будто Казахстан отходит от сотрудничества с Россией, заигрывает с Западом. Что Вы можете сказать по поводу таких обвинений?" – задали вопрос главе государства.

На это Касым-Жомарт Токаев ответил, что Казахстан твердо придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Россией.

"Казахстан не является "антиРоссией", мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире. Как я сказал на той пресс-конференции, у нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи.

Что касается санкций, то на недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в других выступлениях я отмечал, что санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений, которые подверглись эрозии в результате обострения глобальной ситуации. Хотел бы подчеркнуть, что Казахстан не располагает товарами, попадающими под санкционные ограничения, и, следовательно, не торгует ими. Казахстан также не участвует в так называемом параллельном импорте в Россию.

Что касается торговли традиционными товарами, то она растет, и в прошлом году объем казахско-российской торговли достиг 25 млрд долларов. На днях в Астане успешно прошла выставка "Иннопром", которую посетила представительная российская делегация во главе с председателем правительства Михаилом Мишустиным", – заявил президент.

Однако он подчеркнул, что в то же время Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с соответствующими международными организациями.

"Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание на мой призыв к дипломатам найти взаимоприемлемую основу для переговоров о мире между Россией и Украиной. Это критически важно, поскольку мир приблизился к опасной черте фатального противостояния с пагубными последствия для большинства человечества", – добавил глава государства.

Отметим, что вчера на совместном брифинге с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Токаев высказался о соблюдении Казахстаном санкций, введенных против России, и заявил, что наша страна выступает за немедленное прекращение военных действий в Украине. При этом президент отметил, что опасений в отношении территориальных притязаний со стороны РФ у Казахстана нет.

Визит Токаева в Германию

Напомним, вчера, 28 сентября, Касым-Жомарт Токаев прибыл с запланированным визитом в Германию, который, как ранее раскрыла Акорда, продлится два дня – 28 и 29 сентября.

В Берлине глава Казахстана провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет.

После этого главы государств провели переговоры уже в расширенном составе. Лидеры, среди прочего, обсудили визовый режим, канцлер Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с нашей страной.

Кроме того, глава государства рассказал, сколько нефти Казахстан отправил в Германию с начала года, и высказался о глобальном энергетическом кризисе.

Позже Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе, а также с представителями четырех крупных компаний Германии с мировыми именами.

Еще в ходе официального визита в ФРГ президент принял участие в круглом столе деловых кругов Казахстана и Германии. По его словам, немецкий бизнес инвестировал в Казахстан почти 6 млрд долларов. При этом около 90% данных инвестиций приходится на несырьевой сектор. А всего в нашей стране действует более тысячи компаний с немецким капиталом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2038727-tokaev-vyskazalsya-ob-otnosheniyah-kazahstana-s-rossiey/

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