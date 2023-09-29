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Токаев выступил перед потенциальными инвесторами в Берлине (фото)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев во время своего визита в Германию принял участие в круглом столе деловых кругов Казахстана и Германии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Мероприятие прошло под эгидой Восточного комитета германской экономики (ВКГЭ), сообщает официальный сайт Акорды.

Глава государства в своем выступлении отметил что,  несмотря на геополитические потрясения в прошлом году, объем двусторонней торговли вырос на 25% и достиг 2,8 млрд долларов. По его словам, немецкий бизнес инвестировал в Казахстан почти 6 млрд долларов. При этом около 90% данных инвестиций приходится на несырьевой сектор. Всего в нашей стране действует более тысячи компаний с немецким капиталом.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил немецкий подход к ведению бизнеса, основанный на принципах решительности, точности и ответственности. Президент выразил заинтересованность в создании производств, которые будут выпускать продукцию по формуле «Сделано в Казахстане с немецким качеством».

Глава государства обозначил ряд перспективных направлений для взаимного сотрудничества. По его словам, прежде всего Казахстан готов стать надежным партнером в области природных ресурсов и критически важных сырьевых материалов, в которых нуждается промышленность Германии и Европы.

"Ожидается, что к 2040 году мировой спрос на критические материалы и редкоземельные металлы увеличится в четыре раза. По оценкам Всемирного банка, в Казахстане насчитывается более пяти тысяч неразведанных месторождений стоимостью свыше 46 трлн долларов. Именно поэтому я предложил канцлеру Олафу Шольцу создать Консорциум для реализации совместных сырьевых проектов.

Эта инициатива, наряду с уже существующими соглашениями о межправительственном партнерстве, позволит вывести наше сотрудничество на новый уровень. Я приглашаю частных немецких инвесторов присоединиться к этому консорциуму", – отметил президент.

Следующим перспективным направлением было названо сотрудничество в области возобновляемых источников энергии. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, у нашей страны есть все предпосылки для того, чтобы стать ведущим мировым производителем «зеленого» водорода.

В настоящее время имеется соглашение с германо-шведской компанией Svevind Group на 50 млрд долларов по производству зеленого водорода. Это один из крупнейших проектов такого рода в мире. В дальнейшем производство «зеленого» водорода может открыть путь для выпуска «зеленых» стали, алюминия и других металлов.

Президент выразил уверенность, что объединение немецких технологических решений с казахстанскими природными и человеческими ресурсами способно привести к высоким результатам.

Следующей областью для кооперации было названо использование потенциала транспорта и логистики. По словам главы государства, в новой геополитической реальности «Средний коридор» приобретает все большее значение для обеспечения связи между Европой и Азией.

Глава государства полагает, что большие резервы для сотрудничества имеются в сфере сельского хозяйства.

"Казахстан планирует стать региональным продовольственным хабом. Для этого будет создана межрегиональная система торгово-логистических связей, соединяющих производство, хранение и распределение продукции. К развитию устойчивого сельского хозяйства в Казахстане могут быть привлечены многие немецкие компании из самых разных областей - от биотехнологий и удобрений до спутникового зондирования и искусственного интеллекта; от сельскохозяйственной техники, ирригации и пищевой промышленности до генетики и возобновляемых источников энергии", – отметил президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, еще одним приоритетным направлением сотрудничества может стать сфера IT-технологий. Президент подчеркнул, что усилия Казахстана по цифровой трансформации получили мировое признание. ООН включила нашу систему электронного правительства в список ТОП-30.

"Мы планируем увеличить экспорт IT-продуктов и услуг до 1 млрд долларов и укрепить наш человеческий капитал, подготовив к 2025 году 100 тысяч конкурентоспособных на глобальном уровне IT-специалистов. Мы открыты для различных видов сотрудничества с нашими немецкими партнерами, включая запуск проектов в области НИОКР, стартапов, образования, связи и других актуальных сферах", – заявил Токаев.

Следующими актуальными сферами для сотрудничества были названы развитие человеческого капитала и привлечение инвестиций. В области человеческого капитала уже было инициировано создание Казахстанско-германского инженерного института при Каспийском государственном университете и Казахстанско-германского института науки и технологий при Восточно-Казахстанском техническом университете.

Было отмечено, что в части привлечения инвестиций, Казахстан предоставляет все возможности для иностранных инвесторов через платформу Международного финансового центра «Астана».

Касым-Жомарт Токаев пригласил германских бизнесменов активно участвовать в реализации проектов, направленных на диверсификацию экономики Казахстана, открытие новых производств и внедрение передовых немецких технологий.

В ходе мероприятия с докладами выступили также председатель правления Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер, член правления Федерального союза германской промышленности (BDI) Вольфганг Нидермарк, а также топ-менеджеры ряда крупных немецких компаний, таких как Deutsche Bahn, Knauf, Wilo, BASF, Rhenus, Svevind и др. Они представили свое видение текущего состояния и перспектив развития сотрудничества с Казахстаном в соответствующих отраслях экономики.

Восточный комитет германской экономики (ВКГЭ) представляет собой региональную инициативу ФРГ для 29 стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Восточный комитет поддерживается шестью ведущими союзами немецкой экономики и насчитывает около 400 компаний-членов.

Визит Токаева в Германию

28 сентября Токаев прибыл с запланированным визитом в Германию, который, как ранее раскрыла Акорда, продлится два дня – 28 и 29 сентября.

В Берлине глава Казахстана провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет.

После этого главы государств провели переговоры уже в расширенном составе. Лидеры, среди прочего, обсудили визовый режим, канцлер Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с нашей страной.

На совместном с Шольцем брифинге Токаев высказался о соблюдении Казахстаном санкций, введенных против России, и заявил, что наша страна выступает за немедленное прекращение военных действий в Украине. Также президент отметил, что опасений в отношении территориальных притязаний со стороны РФ у Казахстана нет.

Глава Казахстан также рассказал, сколько нефти Казахстан отправил в Германию с начала года, и высказался о глобальном энергетическом кризисе.

Позже глава Казахстана встретился с президентом Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе, а также с представителями четырех крупных компаний Германии с мировыми именами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2038676-tokaev-vystupil-pered-potentsialnymi-investorami-v-berline-foto/

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