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Токаев встретился с президентом Шри-Ланки в Германии

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Президенты Казахстана и Сингапура
Президенты Казахстана и Сингапура. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства провел встречу с президентом Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе.

В ходе беседы Токаев отметил, что между двумя странами сложились прочные партнерские отношения, основанные на взаимной поддержке и содержательном политическом диалоге.

Президент Казахстана подчеркнул необходимость принятия действенных мер на уровне правительств для раскрытия имеющегося потенциала торговых и инвестиционных связей.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность облегчения условий визового режима и установления прямого регулярного авиасообщения между странами. Стороны также обсудили важные аспекты взаимодействия в рамках международных организаций, в том числе на уровне ООН.

Глава нашего государства пригласил лидера Шри-Ланки принять участие в намеченном на 2024 год Международном форуме Астана.

Визит Токаева в Германию

Президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Германию с официальным визитом сегодня.

Глава государства провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет. В ходе переговоров стороны отметили динамичное развитие двусторонних отношений и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему комплексному укреплению казахско-германских отношений.

После этого состоялись переговоры глав государств уже в расширенном составе. Лидеры, среди прочего, обсудили визовый режим, канцлер Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с нашей страной.

Кроме того, на совместном с Шольцем брифинге Токаев высказался о соблюдении Казахстаном санкций, введенных против России, заявил, что наша страна выступает за немедленное прекращение военных действий в Украине.

Также президент отметил, что опасений в отношении территориальных притязаний со стороны РФ у Казахстана нет и сообщил, что с начала этого года наша страна через нефтепровод "Дружба" отправила в Германию 500 тысяч тонн нефти.

Добавим, что ранее пресс-служба главы государства сообщала, что визит Токаева в ФРГ запланирован на 28-29 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2038673-tokaev-vstretilsya-s-prezidentom-shri-lanki-v-germanii/

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