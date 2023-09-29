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Токаев встретился с представителями немецких компаний с мировым именем (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и Деннис Швиндт
Касым-Жомарт Токаев и Деннис Швиндт. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках своего официального визита в Германию провел ряд встреч с представителям крупных немецких компаний, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Так, глава государства принял председателя правления компании HMS Bergbau AG Денниса Швиндта.

Как сообщает официальный сайт Акорды, в ходе встречи было подчеркнуто, что Казахстан приветствует иностранных инвесторов и готов обеспечить им благоприятные условия для успешной реализации проектов.

Глава государства отметил, что одним из ключевых направлений развития сотрудничества является добыча и переработка редкоземельных металлов, указав на растущую потребность в литие со стороны экономик развитых стран мира.

Как сообщил президент, Казахстан прилагает все усилия для создания благоприятной экосистемы регулирования для горнодобывающей промышленности.

В свою очередь руководитель HMS Bergbau AG представил проект по строительству горно-обогатительного комбината по добыче и переработке лития в Восточно-Казахстанской области. По его словам, общая сумма планируемых инвестиций составит 500 млн долларов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность таких инвестиционных проектов для экономики страны и поддержания ее конкурентоспособности на мировой арене.

HMS Bergbau AG является одной из ведущих независимых компаний в Германии, занимающейся разведкой и добычей твердых полезных ископаемых. Она ведет активную работу по добыче сырья в США, Сингапуре, ЮАР, Индонезии, Польше, ОАЭ, Ботсване. Также имеет представительства в Китае, Индии, Кении, Малайзии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш и Вьетнаме.

Позже Токаев провел встречу с вице-президентом компании STADA Group Кристосом Галлисом. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения и фармацевтики, сообщает сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что компания STADA входит в тройку лидеров на рынке Казахстана в сегменте потребительских товаров для здоровья. По его словам, ярким примером успешного и динамично развивающегося сотрудничества является открытие офиса компании в Алматы.

Касым-Жомарт Токаев и Кристос Галлис
Касым-Жомарт Токаев и Кристос Галлис. Фото: akorda.kz

Президент акцентировал внимание на том, что в Казахстане ведется активная работа по созданию биотехнологического кластера.

По мнению главы государства, перед STADA открываются широкие возможности для объединения усилий с национальным холдингом QazBioPharm в области исследований и производства.

Касым-Жомарт Токаев пригласил немецкую компанию к проведению совместных исследований и разработок, организации производства, обмену опытом и повышению квалификации специалистов.

В свою очередь Кристос Галлис выразил заинтересованность в углублении сотрудничества и подчеркнул готовность компании изучить возможности инвестирования в медицинские проекты и программы в Казахстане.

STADA является одним из ведущих производителей высококачественных лекарственных средств. Компания реализует свою продукцию в 120 странах мира.

В Германии президент провел беседу также с председателем правления компании HHLA Ангелой Титцрат.

Касым-Жомарт Токаев и Ангела Титцрат
Касым-Жомарт Токаев и Ангела Титцрат. Фото: akorda.kz

На сайте Акорды сообщается, что в ходе беседы с руководителем компании HHLA (Hamburger Hafen und Logistik) были обсуждены перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Германией в транспортно-логистической сфере.

Отметив ключевую роль компании в развитии транспорта и логистики в Германии, Глава государства приветствовал решение HHLA открыть филиал в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данная отрасль имеет стратегическое значение для Казахстана, поскольку страна намерена укрепить свои позиции в качестве ключевого транзитного узла в Евразии.

В ходе беседы была отмечена заинтересованность Казахстана в привлечении финансирования с целью приобретения новых танкеров для перевозки сухих и наливных грузов, а также модернизации портов Актау и Курык на Каспийском море.

HHLA – ведущая европейская логистическая компания, обладающая развитой сетью морских портовых терминалов в Гамбурге, Одессе, Таллинне, Триесте и соединенными с ними интермодальными узлами в Центральной и Восточной Европе.

Кроме того, Токаев принял члена правления агентства Euler Hermes Эдну Шене. В ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления и углубления экономического сотрудничества, включая разработку совместных проектов, обмен опытом и организацию обучающих программ в области финансового страхования, рассказали в Акорде.

Касым-Жомарт Токаев и Эдна Шене
Касым-Жомарт Токаев и Эдна Шене. Фото: akorda.kz

Глава государства подчеркнул, что Euler Hermes выступает ценным партнером для Казахстана. Компания является мировым лидером в области кредитного страхования и входит в группу Allianz Group, крупнейшего в мире поставщика комплексных финансовых решений.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о подписании Соглашения о финансовом сотрудничестве между Банком развития Казахстана и Банком Helaba по финансированию строительства химического завода по производству цианида натрия компанией AltynAlmas Reagents на сумму до 100 млн евро.

Визит Токаева в Германию

28 сентября Токаев прибыл с запланированным визитом в Германию, который, как ранее раскрыла Акорда, продлится два дня – 28 и 29 сентября.

В Берлине глава Казахстана провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет.

После этого главы государств провели переговоры уже в расширенном составе. Лидеры, среди прочего, обсудили визовый режим, канцлер Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с нашей страной.

Кроме того, на совместном с Шольцем брифинге Токаев высказался о соблюдении Казахстаном санкций, введенных против России, и заявил, что наша страна выступает за немедленное прекращение военных действий в Украине. Также президент отметил, что опасений в отношении территориальных притязаний со стороны РФ у Казахстана нет.

Позже глава Казахстана встретился с президентом Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2038675-tokaev-vstretilsya-s-predstavitelyami-nemetskih-kompaniy-s-mirovym-imenem-foto/

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