Как Казахстан может смягчить глобальный энергокризис, рассказал Токаев в Берлине

Касым-Жомарт Токаев на форуме в Берлине рассказал, какой вклад готов внести Казахстан в смягчение глобального энергетического кризиса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На сессии "Диалог лидеров" глава нашего государства представил свое видение роли Казахстана в глобальных экономических процессах.

В своей речи президент отметил своевременность созыва данного форума.

"После десятилетий глобализации и интеграции мир находится на переломном этапе. Конфликты, геополитическая напряженность, дезорганизация рынков и торговые споры подрывают глобальную политическую и экономическую стабильность", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, нужны новые универсальные ценности, которые позволят решать насущные глобальные экономические проблемы. В противном случае человечеству грозит беспрецедентная по своим масштабам фрагментация глобальной торговли, которая может привести к падению мирового ВВП на 7%.

Значительная часть выступления была посвящена роли нашей страны в стабилизации международных экономических связей.

"Обладая вторыми по величине доказанными запасами нефти в Евразии, Казахстан является крупным поставщиком энергии на мировые рынки. С учетом того, что 70% экспорта нашей нефти идет в Европейский союз, мы готовы расширить свои экспортные возможности и внести вклад в смягчение глобального энергетического кризиса", – сообщил глава государства.

Визит Токаева в Германию

Сегодня Токаев прибыл с запланированным визитом в Германию, который, как ранее раскрыла Акорда, продлится два дня – 28 и 29 сентября.

В Берлине глава Казахстана провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет.

А после этого главы государств провели переговоры уже в расширенном составе. Лидеры, среди прочего, обсудили визовый режим, канцлер Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с нашей страной.

Кроме того, на совместном с Шольцем брифинге Токаев высказался о соблюдении Казахстаном санкций, введенных против России, и заявил, что наша страна выступает за немедленное прекращение военных действий в Украине.

Также президент отметил, что опасений в отношении территориальных притязаний со стороны РФ у Казахстана нет.