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30 лет независимости Казахстана

Казахстан и Сейшелы одобрили взаимный безвизовый режим

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Мурат Нуртлеу и Сильвестр Радегонд
Мурат Нуртлеу и Сильвестр Радегонд. Фото: МИД РК

Главы МИД Казахстана и Сейшельских островов подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РК.

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провел переговоры с министром иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонд.

Встреча прошла на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По итогам переговоров министры подписали соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сейшелы о взаимном освобождении от визовых требований, которое предусматривает отмену визовых требований для всех видов паспортов при въезде на срок до 30 календарных дней в каждые полгода.

"Соглашение вступит в силу через 30 дней после даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления сторонами о завершении внутригосударственных процедур необходимых для вступления в силу", – подчеркнули в сообщении МИДа.

Также Мурат Нуртлеу подчеркнул растущее значение сотрудничества Казахстана со странами Африки. Он подтвердил готовность приложить совместные усилия к развитию казахско-сейшельского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, на двусторонней основе и в рамках многосторонних объединений.

Напомним, ранее мы писали о планах по подписанию Казахстаном и Сейшельскими островами соглашения о взаимном освобождении от визовых требований.

По данным "Британской энциклопедии", Сейшельские острова – это островная республика в западной части Индийского океана, состоящая из около 115 островов.

Основные острова Сейшельских островов расположены примерно 1600 километрах к востоку от Кении и примерно 1100 километрах к северо-востоку от Мадагаскара. Столица Виктория расположена на острове Маэ.

С какими странами у Казахстана действует безвизовый режим

Напомним, что с 25 сентября и до конца зимы Таиланд откроет возможность безвизового въезда для граждан Казахстана на 30 дней.

Также в прошлом году Казахстан открыл в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая. Позже стало известно, что Иран также разрешил казахстанцам въезжать на территорию своей страны без получения визы.

Кроме того, с 1 апреля 2022 года казахстанцы могут посещать Султанат Оман сроком на 14 дней без предварительного оформления туристической визы. В тот же день между Казахстаном и Южной Кореей вновь начал действовать безвизовый режим, который ранее был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В конце сентября прошлого года сообщалось, что правительства Казахстана и Андорры планируют установить взаимный безвизовый режим въезда для своих граждан.

Кроме того, в апреле 2023 года стало известно, что Казахстан и Китай планируют ввести безвизовый режим. 17 мая в рамках госвизита президента Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано соглашение между правительством РК и правительством Китая о взаимном освобождении от визовых требований.

В начале августа появился текст соглашения о безвизовом режиме Казахстана с Китаем. Однако сам безвизовый режим Казахстана с Китаем еще не был введен.

Также в мае сообщалось, что отменить визы планируют для казахстанцев при въезде во Вьетнам.

Добавим, что список стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, опубликован на официальном сайте "Электронного правительства".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2037853-kazahstan-i-seyshely-odobrili-vzaimnyy-bezvizovyy-rezhim/

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