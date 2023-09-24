Казахстан и Сейшелы одобрили взаимный безвизовый режим
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Главы МИД Казахстана и Сейшельских островов подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РК.
Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провел переговоры с министром иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонд.
Встреча прошла на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По итогам переговоров министры подписали соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сейшелы о взаимном освобождении от визовых требований, которое предусматривает отмену визовых требований для всех видов паспортов при въезде на срок до 30 календарных дней в каждые полгода.
"Соглашение вступит в силу через 30 дней после даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления сторонами о завершении внутригосударственных процедур необходимых для вступления в силу", – подчеркнули в сообщении МИДа.
Также Мурат Нуртлеу подчеркнул растущее значение сотрудничества Казахстана со странами Африки. Он подтвердил готовность приложить совместные усилия к развитию казахско-сейшельского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, на двусторонней основе и в рамках многосторонних объединений.
Напомним, ранее мы писали о планах по подписанию Казахстаном и Сейшельскими островами соглашения о взаимном освобождении от визовых требований.
По данным "Британской энциклопедии", Сейшельские острова – это островная республика в западной части Индийского океана, состоящая из около 115 островов.
Основные острова Сейшельских островов расположены примерно 1600 километрах к востоку от Кении и примерно 1100 километрах к северо-востоку от Мадагаскара. Столица Виктория расположена на острове Маэ.
С какими странами у Казахстана действует безвизовый режим
Напомним, что с 25 сентября и до конца зимы Таиланд откроет возможность безвизового въезда для граждан Казахстана на 30 дней.
Также в прошлом году Казахстан открыл в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая. Позже стало известно, что Иран также разрешил казахстанцам въезжать на территорию своей страны без получения визы.
Кроме того, с 1 апреля 2022 года казахстанцы могут посещать Султанат Оман сроком на 14 дней без предварительного оформления туристической визы. В тот же день между Казахстаном и Южной Кореей вновь начал действовать безвизовый режим, который ранее был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
В конце сентября прошлого года сообщалось, что правительства Казахстана и Андорры планируют установить взаимный безвизовый режим въезда для своих граждан.
Кроме того, в апреле 2023 года стало известно, что Казахстан и Китай планируют ввести безвизовый режим. 17 мая в рамках госвизита президента Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано соглашение между правительством РК и правительством Китая о взаимном освобождении от визовых требований.
В начале августа появился текст соглашения о безвизовом режиме Казахстана с Китаем. Однако сам безвизовый режим Казахстана с Китаем еще не был введен.
Также в мае сообщалось, что отменить визы планируют для казахстанцев при въезде во Вьетнам.
Добавим, что список стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, опубликован на официальном сайте "Электронного правительства".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2037853-kazahstan-i-seyshely-odobrili-vzaimnyy-bezvizovyy-rezhim/