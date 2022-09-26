Андорра может установить безвизовый въезд для казахстанцев

Флаг Андорры. Иллюстративное фото: Horacio Villalobos / Corbis / Getty Images

Правительства Казахстана и Андорры планируют установить взаимный безвизовый режим въезда для своих граждан. Проект соглашения размещен на портале "Открытых НПА".

В проекте соглашения между правительством Казахстана и Андорры сообщается, что граждане одной из стран смогут пребывать на территории второго государства в течение 90 дней без оформления визы.

"Граждане государства одной из Сторон, владельцы действительных проездных документов, освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой Стороны на период, не превышающий 90 календарных дней в течение каждого периода в 365 дней с момента первого въезда", – говорится в документе.

Действительными проездными документами для казахстанцев являются дипломатический паспорт; служебный паспорт; паспорт гражданина Республики Казахстан; свидетельство на возвращение.

Подчеркивается, что отсчет начинается со дня первого въезда в Шенгенскую зону.

Тем не менее, если гражданин одной из стран едет в другую для работы или учебы и планирует оставаться там дольше, чем на установленный безвизовый срок, ему нужно будет получить соответствующую визу.

Напомним, что в начале августа в Астане состоялась встреча главы МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди с коллегой из Андорры Марией Убах в рамках ее первого официального визита в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1989641-andorra-mozhet-ustanovit-bezvizovyy-vezd-dlya-kazahstantsev/