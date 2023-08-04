Казахстан утвердил безвизовый режим с Китаем

Флаги Казахстана и Китая. Иллюстративное фото: akorda.kz

Правительство Казахстана утвердило соглашение между РК и КНР о взаимном освобождении от визовых требований, соответствующий документ опубликован в эталонном контрольном банке НПА.

Согласно документу, безвизовый режим распространяется на въезд, выезд, транзит через территорию государства другой стороны и предусмотрен на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы. Суммарно - 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

При этом стороны имеют право отказать гражданам во въезде или продлении сроков пребывания без указания причин.

Для того чтобы въехать в Китай, гражданам РК нужно иметь при себе паспорт и свидетельство на возвращение в страну, а гражданам КНР - полуслужебный паспорт, обычный паспорт и временный проездной документ.

Безвизовый режим с Китаем

В начале апреля на портале "Открытые НПА" был опубликован проект постановления о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и Китаем. Согласно проекту документа, страны введут взаимный безвизовый режим на 30 дней.

Позже в казахстанском МИДе пояснили, что основной целью соглашения является повышение мобильности казахстанцев в зарубежных поездках, поддержание благоприятного инвестиционного климата, активизация деловых контактов и увеличение туристического потенциала страны.

Тогда же официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров развеял слухи о том, что граждане КНР смогут проживать в Казахстане неограниченное время.

В середине мая в рамках визита Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

Позже в МИДе пояснили, что страны должны завершить внутригосударственные процедуры, прежде чем соглашение вступит в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2031318-kazahstan-utverdil-bezvizovyy-rezhim-s-kitaem/