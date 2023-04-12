Казахстан и Китай введут безвизовый режим на 30 дней

Флаги Казахстана и Китая. Иллюстративное фото: akorda.kz

Между правительством Казахстана и Китая будет подписано соглашение о взаимном освобождении от визовых требований. Проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно документу, граждане обоих государств освобождаются от визовых требований для осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей (заключение контрактов, переговоры, оказание консультационных услуг и другие деловые цели) для однократного или многократного въезда, выезда, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

Однако если граждане государства одной из сторон, намерены оставаться на территории государства другой стороны дольше, чем на 30 дней, то они должны обратиться за соответствующей визой до въезда на территорию государства.

В проекте постановления говорится, что действительными проездными документами РК являются:

паспорт гражданина Казахстана;

свидетельство на возвращение в РК.

Действительными проездными документами КНР являются:

полуслужебный паспорт гражданина Китая;

обычный паспорт гражданина КНР;

временный проездной документ.

Отмечается, что данное соглашение будет подписано в рамках государственного визита президента Казахстана в Китайскую Народную Республику.

"Подписание настоящего проекта соглашения даст возможность укреплению тесного сотрудничества между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой и установлению упрощенного безвизового порядка для владельцев национальных паспортов", – говорится в проекте постановления.

Публичное обсуждение проекта продлится до 19 апреля.

Добавим, что, согласно информации на сайте посольства Китая в Казахстане, для дальнейшего облегчения передвижения иностранных и китайских граждан с 15 марта 2023 года внесены следующие коррективы в визовую и въездную политику для иностранцев:

возобновляется въезд по визам, выданным до 28 марта 2020 года и еще не закончившим срок действия;

посольство и Генконсульство КНР в РК возобновят рассмотрение и выдачу всех типов виз для въезда в Китай иностранных граждан;

возобновляется работа приграничных визовых агентств по рассмотрению и выдаче различных типов приграничных виз, отвечающих установленным законом основаниям;

возобновляется политика безвизового въезда на остров Хайнань, безвизового въезда в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, безвизового въезда в провинцию Гуандун для групп иностранцев из Гонконга и Макао, а также безвизового въезда для туристических групп из стран АСЕАН в Гуйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Напомним, в сентябре прошлого года председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прилетел в Астану. Токаев лично встретил его в аэропорту столицы.

Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой стороны подписали совместное заявление по случаю 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2016507-kazahstan-i-kitay-vvedut-bezvizovyy-rezhim-na-30-dney/