Казахстанцы вновь смогут въезжать на территорию Южной Кореи без виз

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С 1 апреля между Казахстаном и Южной Кореей вновь начнет действовать безвизовый режим, который ранее был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства иностранных дел Казахстана.

"С 1 апреля текущего года возобновляется действие соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований в отношении казахстанских граждан", – говорится в сообщении МИДа.

Отмечается, что ранее это соглашение было приостановлено южнокорейской стороной в связи с пандемией COVID-19.

Возобновление соглашения означает, что теперь граждане Казахстана вновь смогут въезжать в Республику Корея без виз на срок не более 30 дней.

В МИД РК подчеркнули, что в случае, если казахстанец едет в Южную Корею по работе, учебе или для постоянного жительства, тогда ему будет необходимо получить соответствующую визу.

Тем не менее, сейчас в Республике Корея действует электронная система авторизации въезда иностранных граждан "К-ЕТА". Иностранцам, прибывающим в страну по безвизовому режиму, требуется не менее чем за 24 часа до вылета подать электронное уведомление о планируемой поездке на сайте.

После этого южнокорейские власти должны дать пассажиру разрешение на въезд. В случае отсутствия такого разрешения авиакомпания будет вынуждена отказать пассажиру в посадке на самолет.

"Кроме того, рекомендуем гражданам РК, путешествующим в Республику Корея, заблаговременно уточнять информацию о действующих в этой стране противоэпидемических мерах в консульских учреждениях Республики Корея на территории Республики Казахстан", – добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1962953-kazahstantsy-vnov-smogut-vezzhat-na-territoriyu-yuzhnoy-korei-bez-viz/