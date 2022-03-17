Оман отменил визовый режим для казахстанцев

Флаг Омана. Фото: Richard Sharrocks/ Getty Images

Султанат Оман отменяет визовые требования для граждан Казахстана, сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел РК.

С 1 апреля казахстанцы смогут посещать Султанат Оман сроком на 14 дней без предварительного оформления туристической визы.

Оформить визу соответствующей категории придется, если граждане РК планируют поездку в Оман сроком, который превышает 14 дней, добавили в министерстве.

Подчеркивается, что продление безвизового пребывания в стране не предусмотрено, нарушение данных правил влечет за собой денежный штраф в размере 10 оманских риалов (свыше 10 тыс. тенге) за каждый просроченный день.

Помимо этого, казахстанцев предупредили в ведомстве, что на фоне пандемии COVID-19 в стране действует ряд ограничительных мер.

С правилами въезда в эту страну рекомендуют ознакомиться на сайте аэропорта Омана.

Ранее для посещения Омана без туристической визы гражданам Казахстана было необходимо иметь в паспорте действующую визу США, стран Шенгенского соглашения или Японии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1961319-oman-otmenil-vizovyy-rezhim-dlya-kazahstantsev/