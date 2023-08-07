Безвизовый режим Казахстана с Китаем еще не введен, заявили в МИДе

Паспорт Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге в казахстанском МИДе официальный представитель ведомства Айбек Смадияров сообщил, что безвизовый режим Казахстана с Китаем еще не вступил в силу, передает корреспондент NUR.KZ.

В министерстве пояснили, что соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и Китаем подписано 17 мая 2023 года во время визита Касым-Жомарта Токаева в Китай.

"Процедура вступления этого соглашения следующая - согласно статье 11 соглашения, оно вступит в силу по истечении 30-ти календарных дней с даты взаимного получения сторонами уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления.

На данный момент казахстанская сторона завершила все внутригосударственные процедуры и утвердила данное соглашение постановление правительства РК от 26 июля 2023 года. Также 28 июля текущего года МИД Казахстана отправил соответствующее уведомление в МИД КНР.

Теперь, в свою очередь, мы ожидаем от китайской стороны соответствующее уведомление о завершении внутригосударственных процедур", - сообщил Смадияров.

Как только в силу вступит взаимный безвизовый режим между Казахстаном и Китаем, МИД опубликует информацию об этом на своем сайте.

"К сожалению, некоторые СМИ ошибочно выдали заголовки и текст об утверждении этого соглашения так, будто это соглашение уже вступило в силу. Еще раз повторяю, что соглашение вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур обеими сторонами", - добавил официальный представитель МИД.

Безвизовый режим с Китаем

В начале апреля на портале "Открытые НПА" был опубликован проект постановления о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и Китаем. Согласно проекту документа, страны введут взаимный безвизовый режим на 30 дней.

Позже в казахстанском МИДе пояснили, что основной целью соглашения является повышение мобильности казахстанцев в зарубежных поездках, поддержание благоприятного инвестиционного климата, активизация деловых контактов и увеличение туристического потенциала страны.

Тогда же официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров развеял слухи о том, что граждане КНР смогут проживать в Казахстане неограниченное время.

В середине мая в рамках визита Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

Позже в МИДе пояснили, что страны должны завершить внутригосударственные процедуры, прежде чем соглашение вступит в законную силу.

На прошлой неделе появился текст соглашения о безвизовом режиме Казахстана с Китаем.

Согласно документу, безвизовый режим распространяется на въезд, выезд, транзит через территорию государства другой стороны и предусмотрен на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы. Суммарно - 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2031552-bezvizovyy-rezhim-kazahstana-s-kitaem-esche-ne-vveden-zayavili-v-mide/