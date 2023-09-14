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30 лет независимости Казахстана

Казахстанцы смогут въезжать в Таиланд без визы

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Таиланд
Таиланд. Иллюстративное фото: pexels.com

С 25 сентября и до конца зимы Таиланд откроет возможность безвизового въезда для граждан Казахстана на 30 дней, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РК.

"В целях укрепления двустороннего сотрудничества и развития туризма правительство Королевства Таиланд с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года вводит временный безвизовый режим для граждан Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Таким образом казахстанцы смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней. Для более продолжительных поездок требуется оформление соответствующей визы.

Подчечкивается, что действительным проездным документом является паспорт гражданина РК, срок действия которого на момент пересечения границы должен превышать 6 месяцев.

Напомним, в начале этого года власти Таиланда приняли решение, что с 9 января все туристы, въезжающие в Таиланд, вновь будут должны предоставить справку о вакцинации против коронавируса.

Однако уже через два дня, в день, когда новое правило должно было вступить в силу, Таиланд отменил политику, требующую предъявлять паспорта вакцинации против COVID-19.

Также ранее мы писали о том, что Казахстан планирует ввести взаимный безвизовый режим с Сейшельскими островами.

Полный список стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, опубликован на официальном сайте "Электронного правительства".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2036612-kazahstantsy-smogut-vezzhat-v-tailand-bez-vizy/

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