Казахстан планирует ввести взаимный безвизовый режим с Сейшельскими островами

Острова. Иллюстративное фото: pexels.com

Правительства Казахстана и Сейшел планируют подписать соглашение о взаимном освобождении от визовых требований. Проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА".

В тексте соглашения между Казахстана и Республикой Сейшелы указано, что граждане государства одной из освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на срок, не превышающий 30 календарных дней с даты их въезда в течение каждого периода в 180 календарных дней.

При этом у казахстанцев, желающих прибыть на Сейшельские острова, обязательно должен быть действительный паспорт и подтверждение возвращения на родину.

Однако, отмечается, что каждая сторона может расторгнуть соглашение, уведомив об этом другую сторону в письменной форме по дипломатическим каналам.

"В таком случае действие настоящего соглашения прекращается по истечении 90 календарных дней с даты получения такого уведомления", – говорится в тексте документа.

Сейчас постановление правительства о подписании этого соглашения находится на публичном обсуждении. Принять участие в нем можно до 28 августа.

С какими странами у Казахстана действует безвизовый режим

Напомним, что в прошлом году Казахстан открыл в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая. Позже стало известно, что Иран также разрешил казахстанцам въезжать на территорию своей страны без получения визы.

Кроме того, с 1 апреля 2022 года казахстанцы могут посещать Султанат Оман сроком на 14 дней без предварительного оформления туристической визы. В тот же день между Казахстаном и Южной Кореей вновь начал действовать безвизовый режим, который ранее был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В конце сентября прошлого года сообщалось, что правительства Казахстана и Андорры планируют установить взаимный безвизовый режим въезда для своих граждан.

Кроме того, в апреле 2023 года стало известно, что Казахстан и Китай планируют ввести безвизовый режим. 17 мая в рамках госвизита президента Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано соглашение между правительством РК и правительством Китая о взаимном освобождении от визовых требований.

В начале августа появился текст соглашения о безвизовом режиме Казахстана с Китаем. Однако сам безвизовый режим Казахстана с Китаем еще не был введен.

Также в мае сообщалось, что отменить визы планируют для казахстанцев при въезде во Вьетнам.

Добавим, что список стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, опубликован на официальном сайте "Электронного правительства".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2032749-kazahstan-planiruet-vvesti-vzaimnyy-bezvizovyy-rezhim-s-seyshelskimi-ostrovami/