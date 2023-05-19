Отменить визы планируют для казахстанцев при въезде во Вьетнам

Вьетнам. Иллюстративное фото: pexels.com

Министерство иностранных дел РК выставило на обсуждение проект соглашения между Казахстаном и Вьетнамом по отмене визовых требований. Документ опубликован на портале "Открытых НПА".

Согласно тексту соглашения между Казахстаном и Вьетнамом, граждане государства одной стороны, владельцы действительных национальных/общегражданских паспортов, освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны.

При этом срок действия паспортов должен быть не менее 6 месяцев.

Период пребывания не должен превышать 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы – суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода 180 календарных дней.

Тем не менее каждая сторона сохраняет за собой право отказать во въезде либо сократить срок пребывания на своей территории, в соответствии с законодательством и правилами своего государства.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 2 июня 2023 года.

Напомним, что в прошлом году Казахстан открыл в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая. Позже стало известно, что Иран также разрешил казахстанцам въезжать на территорию своей страны без получения визы.

Кроме того, с 1 апреля 2022 года казахстанцы могут посещать Султанат Оман сроком на 14 дней без предварительного оформления туристической визы. В тот же день между Казахстаном и Южной Кореей вновь начал действовать безвизовый режим, который ранее был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В конце сентября прошлого года сообщалось, что правительства Казахстана и Андорры планируют установить взаимный безвизовый режим въезда для своих граждан.

Кроме того, в апреле 2023 года стало известно, что Казахстан и Китай планируют ввести безвизовый режим. 17 мая в рамках госвизита президента Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано соглашение между правительством РК и правительством Китая о взаимном освобождении от визовых требований.

Отметим, что ранее мы рассказывали о том, какие страны могут посетить граждане Казахстана без визы в 2023 году.

Также список стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, опубликован на официальном сайте электронного правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021267-otmenit-vizy-planiruyut-dlya-kazahstantsev-pri-vezde-vo-vetnam/