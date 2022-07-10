Безвизовый режим для Индии, Ирана и Китая ввели в Казахстане
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Комитет миграционной службы МВД РК в своем официальном Facebook опубликовал информацию о том, что с 8 июля 2022 года Казахстан открыл в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая.
В ведомстве также добавили, что специальный 72-часовой безвизовый транзитный режим для Индии и Китая прекратил свое действие.
"Согласно условиям безвизового режима, граждане Индии, Ирана и Китая смогут въезжать и находиться в Казахстане без визы сроком до 14 календарных дней с момента пересечения границы. Разрешены поездки по деловым, частным, туристическим и целям", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что суммарный срок пребывания в Казахстане по безвизовому режиму не должен превышать 42 календарных дня в течение каждого 180-дневного периода.
Нарушение данного условия влечет административную ответственность иностранца в виде:
- - штрафа от 10 до 25 МРП;
- - ареста до 15 суток;
- - выдворения за пределы Республики Казахстан, а также запрета на въезд в РК в течение пяти лет (по решению суда).
Также в комитете обратили внимание, что иностранным гражданам запрещается осуществление трудовой и иной оплачиваемой деятельности в рамках безвизового режима.
Отмечается, для этих целей принимающей стороне (физическое или юридическое лицо) необходимо заблаговременно оформить соответствующее разрешение на работу и визу в РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977754-bezvizovyy-rezhim-dlya-indii-irana-i-kitaya-vveli-v-kazahstane/