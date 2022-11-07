Политика и экономика
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Казахстанцы смогут две недели находиться в Иране без визы

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Иранские флаги на улице
Флаги Ирана. иллюстративное фото: pexels.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве сообщил об открытии Ираном безвизового режима для казахстанцев. Об этом сообщается на официальном сайте МИДа.

"Правительством Исламской Республики Иран с 11 ноября 2022 года в целях развития и укрепления отношений между двумя странами вводится безвизовый режим для граждан Казахстана, который позволит нашим гражданам находиться на территории Ирана до 14 дней", – сообщил Айбек Смадияров.

В министерстве также напомнили, что постановлением правительства Казахстана № 464 от 7 июля 2022 года нашей стороной был введен безвизовый режим въезда для граждан Ирана, Китая и Индии. Такое решение позволит гражданам этих стран находиться на территории Казахстана до 14 дней, а в течение каждого периода в 180 календарных дней – суммарно до 42 календарных дней.

На сайте egov.kz приводится список стран, в которые казахстанцы могут въехать без получения визы. Так, при наличии паспорта гражданина РК, вы можете въехать без визы в:

  • Азербайджан;
  • Албанию;
  • Аргентину;
  • Армению;
  • Барбадос;
  • Беларусь;
  • Бразилию;
  • Гонконг;
  • Грузию;
  • Колумбию;
  • Коста-Рику;
  • Кыргызстан;
  • Малайзию;
  • Молдову;
  • Монголию;
  • Россию;
  • Сейшельские острова;
  • Сент-Винсент и Гренадины;
  • Сербию;
  • Таджикистан;
  • Турцию;
  • Узбекистан;
  • Украину;
  • Эквадор.

Разрешенный срок пребывания в указанных странах без виз указан на сайте egov.kz.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1996118-kazahstantsy-smogut-dve-nedeli-nahoditsya-v-irane-bez-vizy/

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