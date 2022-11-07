Казахстанцы смогут две недели находиться в Иране без визы
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве сообщил об открытии Ираном безвизового режима для казахстанцев. Об этом сообщается на официальном сайте МИДа.
"Правительством Исламской Республики Иран с 11 ноября 2022 года в целях развития и укрепления отношений между двумя странами вводится безвизовый режим для граждан Казахстана, который позволит нашим гражданам находиться на территории Ирана до 14 дней", – сообщил Айбек Смадияров.
В министерстве также напомнили, что постановлением правительства Казахстана № 464 от 7 июля 2022 года нашей стороной был введен безвизовый режим въезда для граждан Ирана, Китая и Индии. Такое решение позволит гражданам этих стран находиться на территории Казахстана до 14 дней, а в течение каждого периода в 180 календарных дней – суммарно до 42 календарных дней.
На сайте egov.kz приводится список стран, в которые казахстанцы могут въехать без получения визы. Так, при наличии паспорта гражданина РК, вы можете въехать без визы в:
- Азербайджан;
- Албанию;
- Аргентину;
- Армению;
- Барбадос;
- Беларусь;
- Бразилию;
- Гонконг;
- Грузию;
- Колумбию;
- Коста-Рику;
- Кыргызстан;
- Малайзию;
- Молдову;
- Монголию;
- Россию;
- Сейшельские острова;
- Сент-Винсент и Гренадины;
- Сербию;
- Таджикистан;
- Турцию;
- Узбекистан;
- Украину;
- Эквадор.
Разрешенный срок пребывания в указанных странах без виз указан на сайте egov.kz.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1996118-kazahstantsy-smogut-dve-nedeli-nahoditsya-v-irane-bez-vizy/