Казахстанцы смогут две недели находиться в Иране без визы

Флаги Ирана. иллюстративное фото: pexels.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве сообщил об открытии Ираном безвизового режима для казахстанцев. Об этом сообщается на официальном сайте МИДа.

"Правительством Исламской Республики Иран с 11 ноября 2022 года в целях развития и укрепления отношений между двумя странами вводится безвизовый режим для граждан Казахстана, который позволит нашим гражданам находиться на территории Ирана до 14 дней", – сообщил Айбек Смадияров.

В министерстве также напомнили, что постановлением правительства Казахстана № 464 от 7 июля 2022 года нашей стороной был введен безвизовый режим въезда для граждан Ирана, Китая и Индии. Такое решение позволит гражданам этих стран находиться на территории Казахстана до 14 дней, а в течение каждого периода в 180 календарных дней – суммарно до 42 календарных дней.

На сайте egov.kz приводится список стран, в которые казахстанцы могут въехать без получения визы. Так, при наличии паспорта гражданина РК, вы можете въехать без визы в:

Азербайджан;

Албанию;

Аргентину;

Армению;

Барбадос;

Беларусь;

Бразилию;

Гонконг;

Грузию;

Колумбию;

Коста-Рику;

Кыргызстан;

Малайзию;

Молдову;

Монголию;

Россию;

Сейшельские острова;

Сент-Винсент и Гренадины;

Сербию;

Таджикистан;

Турцию;

Узбекистан;

Украину;

Эквадор.

Разрешенный срок пребывания в указанных странах без виз указан на сайте egov.kz.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1996118-kazahstantsy-smogut-dve-nedeli-nahoditsya-v-irane-bez-vizy/