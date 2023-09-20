"Мы не можем позволить себе раскола": статья Токаева вышла в американском издании The Hill

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал статью о своем видении развития ООН, которая была опубликована вчера, 19 сентября, в американском издании The Hill.

Ниже приводится перевод статьи главы государства.

"На протяжении 78 лет − со времен создания Организации Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея ООН ежегодно собирает под своей крышей влиятельнейших лидеров мировой политики для решения современных международных задач. Каждый год эта встреча служит напоминанием о той безграничной ответственности немногих за решения, меняющие судьбы миллиардов людей, даже если, на первый взгляд, их принятие кажется незначительным и неважным.

В этом году бремя ответственности еще тяжелее, чем обычно. Международный порядок стал не только более поляризованным, чем он был на протяжении десятилетий, но и более фрагментированным, в то время, когда мы не можем позволить себе раскола, учитывая, что это определяющие годы в истории нашей планеты.

Решения, принятые мировыми лидерами в ближайшие месяцы или даже годы по бесчисленному множеству вопросов – будь то изменение климата или искусственный интеллект − будут иметь свои отголоски в последующие десятилетия, даже столетия. Поэтому каждый момент в наблюдаемом нами международном диалоге формирует новое измерение важности.

Мои коллеги со всего мира заняты поиском тактических решений вновь возникающих кризисов и проблем, игнорировать которые мы, будучи первыми руководителями, не в силах.

Между тем я призываю лидеров к следующему – мы никогда не должны забывать о своей ответственности за будущее, выходящей за пределы нашей собственной политической карьеры и времени, отмеренного нам на этой земле.

Опыт последних лет подтвердил нашу полную неготовность к угрозам, о которых мы хорошо знали, но не придавали им значения, будучи уверенными в своих предположениях о том, что они вряд ли произойдут в наше время.

Наиболее наглядным в этом плане является пример пандемии. Никто не будет спорить с тем, что ни одна страна в мире не была готова к хаосу в результате воздействия простого штамма вируса на каждого из нас.

Еще одним наглядным примером в этом плане является изменение климата. Этот кризис не стал неожиданным − он не появился на днях, а медленно и последовательно развивался на наших глазах десятилетиями в условиях присущей человечеству недальновидности, приведшей к откладыванию правильных решений. И только сейчас, когда значительный ущерб природе уже был нанесен, мы приближаемся к решениям, которые могут переломить ситуацию. Теперь только время покажет, добьёмся ли мы успеха.

Однако наиболее ужасающей из всех вышеперечисленных угроз является ядерное самоуничтожение – угроза реальная на фоне растущего в последние месяцы напряжения между ядерными державами. Такое напряжение ощущается во всех регионах мира − оно достигло уровня, невиданного даже в самые мрачные дни Холодной войны.

Казахстан на себе ощутил последствия распространения ядерного оружия и стал на передовую глобальных усилий по предотвращению его распространения. Мы достигли определенного прогресса. Но факт, что мы по-прежнему живем всего в секундах от полного самоуничтожения, свидетельствует о полном провале наших коллективных мер и потере возможностей, подаренных нам годами мирного времени.

Такие долгосрочные − несоразмерные по значимости − вопросы редко находят место в ежедневных повестках нашего планирования. Движимые неустанными темпами современной политики, мы все решаем эти вопросы только тогда, когда они превращаются в неминуемую угрозу, но именно на этом этапе бывает уже слишком поздно.

Даже вопрос климата, входящий в повестку каждого международного форума и каждой встречи, часто опускается в списке приоритетов − вытесняется мимолетными кризисами, требующими сиюминутного реагирования.

Это не значит, что мы должны позволить воцариться анархии, в то время как мы беспокоимся о судьбе следующих поколений. Конечно, мы, как лидеры наших государств, несем полную ответственность за решение возникающих кризисов, за принятие всех возможных мер для того, чтобы каждый прожитый день наших граждан становился лучше предыдущего. Наша политическая карьера будет недолгой, если мы об этом забудем.

Вместе с тем наше лидерство также заключается в полном погружении в стоящие перед нами проблемы и сознательной их приоритизации с тем, чтобы нашего внимания и ресурсов хватало на решение вопросов, определяющих будущее наших народов.

В дополнение к нашим мерам по ядерному разоружению Казахстан прилагает усилия в ряде других сфер.

Мы настойчиво предлагаем создать Агентство ООН по биологической безопасности, которое могло бы помочь нам подготовиться к пандемиям будущего. Мы также открыто призываем к решению вопросов глобальных водных ресурсов и продовольственной безопасности. Мы продолжаем работать с нашими международными партнёрами с целью закладки основ экономики будущего путем поиска наиболее эффективного способа освоения наших обширных месторождений урана, лития, редкоземельных металлов и других важнейших полезных ископаемых.

Однако эти усилия могут принести свой результат и стать ощутимыми только в случае их мировой поддержки и интернационализации. Они требуют политического видения, смелости и дальновидности лидеров всего мира. Это непростая задача, особенно в мире, где глобализация и средства массовой информации создают дополнительное политическое давление и поляризацию во всех направлениях.

Тем не менее, если мы наметили курс устойчивого и успешного развития истории человечества, у нас нет другого выбора, кроме как мыслить более масштабно. Мы должны сосредоточить наши усилия на решениях, определяющих будущее на столетия вперед, а не ограничиваться решениями на ближайшие несколько месяцев. Что-либо меньшее не соответствовало бы той ответственности, которую мы несём перед нашими гражданами и человечеством в целом", - говорится в статье.

Рабочий визит Токаева в США

17 сентября Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом.

В первый день своего визита Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с представителями американских компаний и банков.

В тот же день президент провел встречи с главой Венгрии Каталин Новак, с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, президентом Финляндии Саули Ниинисте, а также главами Словении и Эстонии.

Кроме того, президент Казахстана принял участие в саммите ООН по Целям в области устойчивого развития - Касым-Жомарт Токаев и Каталин Новак выступили сопредседателями первой сессии Диалога лидеров "Расширение масштабов действий по ключевым переходным процессам для ускорения прогресса в достижении ЦУР".

В последний день своего визита Токаев встретился с президентами Румынии, Черногории, Португалии, Кении, Монголии и Южной Кореи.