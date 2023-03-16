Токаев предложил тюркским странам создать совместные силы органов ЧС

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана на внеочередном саммите Организации тюркских государств предложил тюркским странам создать совместные силы органов ЧС. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

По словам Касым-Жомарта Токаева, сегодня рост числа природных и техногенных катастроф становится одной из наиболее актуальных международных проблем.

"В столь сложный период Казахстан является активным участником гуманитарных усилий. Наша страна всегда оказывает помощь государствам, пострадавшим от стихийных бедствий.

Мы не ограничиваемся оказанием материальной и продовольственной гуманитарной помощи. Казахстан также направляет спасателей и готов к активному участию в ликвидации последствий стихийных бедствий", – заявил президент.

Он подчеркнул, что тюркским странам крайне важно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, а также нужно укреплять взаимодействие между Секретариатом ОТГ и ее участникам.

"Мы должны объединить наши усилия с целью предотвращения стихийных бедствий. Землетрясение в Турции показало необходимость постоянной готовности к таким угрозам. Поэтому предлагаю в рамках Организации учредить совместные силы наших органов по чрезвычайным ситуациям. Эту структуру можно создать на базе Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в Алматы", – сообщил Токаев.

Как объяснил глава государства, этот центр был создан в 2016 году правительствами Казахстана и Кыргызстана.

"Считаю целесообразным придать совместным силам статус Секретариата Гражданской защиты Организации, который будет координировать работу по оказанию помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий. В рамках этой структуры будут организованы международные мероприятия", – добавил он.

Также, по его словам, землетрясение в Турции показало необходимость координации действий по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

"Поэтому важно повышать готовность поисково-спасательных служб. Предлагаю разработать общий список сил и технического оборудования спасательных служб, действующих в странах ОТГ.

Эта мера позволит оперативно реагировать в критической ситуации и координировать действия по ликвидации последствий стихийных бедствий", – ометил президент.

Кроме того, он добавил, что актуальным является обмен информацией и опытом для предупреждения чрезвычайных ситуацией между спасательными службами.

"Этой осенью в Казахстане пройдут международные учебно-тренировочные сборы «Қазқұтқару». Приглашаю спасательные службы государств – членов ОТГ принять участие в данном мероприятии и предлагаю организовать первое совещание ответственных руководителей этой сферы", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2013207-tokaev-predlozhil-tyurkskim-stranam-sozdat-sovmestnye-sily-organov-chs/