Правительство Казахстана обозначило задачу на ближайшие семь лет

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

В ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов обозначил ключевые направления работы на ближайшие годы, передает официальный Telegram-канал правительства страны.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов обозначил ключевые направления работы правительства на ближайшие годы в свете прошедших выборов президента страны.

Открывая заседание, Смаилов отметил, что, по предварительным данным ЦИК, победу выборах президента страны одержал Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Его кандидатура была выдвинута Народной коалицией, объединившей парламентские партии и крупные общественные организации, и активно поддержана жителями Казахстана.

"Основная задача правительства на ближайшие семь лет – обеспечить качественную реализацию предвыборной программы избранного главы государства. В основу этой программы заложены кардинальные изменения в экономике, социальной сфере и региональной политике.

Для достижения главной цели – построения справедливого Казахстана – все государственные органы и ведомства должны сконцентрироваться на создании благополучных и безопасных условий жизни населения нашей страны.

Мы должны обеспечить практическую реализацию всех стратегических документов, программ и проектов, направленных на решение социально-экономических вопросов. Усилия правительства будут направлены на демонополизацию экономики, стимулирование предпринимательской деятельности и рост трудовых доходов граждан, модернизацию систем образования и здравоохранения, повышение доходов населения", — заявил Смаилов.

Напомним, что 20 ноября в Казахстане состоялись внеочередные выборы президента. Согласно предварительным итогам, оглашенным вчера на брифинге в ЦИК, наибольшее количество голосов набрал Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998381-pravitelstvo-kazahstana-oboznachilo-zadachu-na-blizhayshie-sem-let/