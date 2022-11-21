Токаев победил на выборах президента: ЦИК объявил предварительные итоги

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Центральная избирательная комиссия РК сегодня провела брифинг, на котором огласила предварительные итоги прошедших выборов президента в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что в Казахстане обладают правом голоса более 11 953 465 человек, из них вчера проголосовали более 8 300 046 человек. Явка составила 69,44%.

"В день голосования наблюдали за избирательными процедурами свыше 11 тысяч доверенных лиц кандидатов в президенты РК, 641 наблюдатель иностранных государств и международных организаций, 15,5 тыс. наблюдателей от политических партий, более 30 тысяч - от общественных объединений", - проинформировал Абдиров.

Голоса избирателей, по предварительным подсчетам, распределились следующим образом:

Касым-Жомарт Токаев – 6 456 392 голоса, или 81,31%;

Каракат Абден – 206 206 голосов, или 2,6%;

Нурлан Ауесбаев – 176 116 голосов, или 2,22%;

Жигули Дайрабаев – 271 641 голос, или 3,42%;

Мейрам Кажыкен – 200 907 голосов, или 2,53%;

Салтанат Турсынбекова – 168 731 голос, или 2,12%;

против всех - 480 484 голоса, или 5,8%.

"Окончательные итоги выборов будут известны позже, в течение двух дней после подсчета голосов ТИКи должны доставить оригиналы протоколов по каждому региону. Итоги будут установлены на заседании ЦИК РК, дата и время проведения которого будут сообщены дополнительно", - добавил Нурлан Абдиров.

Напомним, что вчера о победе Токаева на выборах президента сообщили exit poll – по данным трех разных институтов, он набрал от 82 до 85 процентов.

К слову, соперники Токаева в президентской гонке Салтанат Турсынбекова и Жигули Дайрабаев уже поздравили его с победой на выборах. Позже поздравительным видео поделилась и кандидат Каракат Абден.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998207-obyavleny-predvaritelnye-itogi-vyborov-prezidenta-v-kazahstane/