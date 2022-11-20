Голосование в Казахстане завершилось. Начался подсчет голосов

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Избирательные участки для голосования на выборах президента Казахстана завершили свою работу во всех регионах страны, передает корреспондент NUR.KZ.

На данный момент голосование на выборах президента Казахстана завершилось по всей стране. Работу продолжают избирательные участки в некоторых зарубежных загранучреждениях РК.

В Казахстане начинается подсчет голосов.

Предварительные итоги явки избирателей по стране представители Центризбиркома озвучат в 22:00.

Отметим, что, по данным ЦИК, на 20:00 бюллетени получили 8 282 607 избирателей. Таким образом, предварительная явка составила 69,31%.

Также ранее представители Генпрокуратуры и МВД РК рассказали об обстановке в Казахстане в день выборов.

Сообщалось, что в целом электоральная кампания и сам процесс голосования прошли в спокойной обстановке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998134-golosovanie-v-kazahstane-zavershilos-nachalsya-podschet-golosov/