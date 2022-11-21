Кремль оценил заявление Токаева о ведении многовекторной политики

Кремль. Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Казахстан является важным партнером и союзником России, развитие страны отвечает интересам российских граждан, передает РБК.

Как пишет издание, журналисты попросили Пескова оценить заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости вести многовекторную внешнюю политику.

"Казахстан <...> с учетом геополитической позиции, с учетом того, что в нашу экономику привлечено более 300 млрд долларов, что на нашем рынке работают крупные транснациональные компании, обязан проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику", – сказал 20 ноября Токаев.

По словам Пескова, Казахстан – это важный партнер и союзник России.

"Конечно, все происходящее там вызывает живой интерес у нас в стране и самым тщательным образом мониторится и анализируется. Конечно, развитие Казахстана как государства, как экономики – это абсолютно в интересах как самих казахстанцев, так и в интересах россиян", – ответил представитель Кремля.

Напомним, в Казахстане 20 ноября состоялись досрочные президентские выборы.

Сегодня днем Центральная избирательная комиссия РК огласила предварительные итоги выборов президента в Казахстане, согласно которым Токаев победил.

Главу государства с победой на выборах поздравили Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиеев, Си Цзиньпин, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998330-kreml-otsenil-zayavlenie-tokaeva-o-vedenii-mnogovektornoy-politiki/